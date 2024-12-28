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Как приготовить идеальные вафли для завтрака

2:12
Еда

Аромат свежих вафель способен поднять настроение любому утру. Хотите порадовать себя и близких вкусным и простым десертом? Следуйте этому пошаговому рецепту — и ваши вафли получатся воздушными, нежными и ароматными.

вафли
Фото: flickr.com by Grant Guarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
вафли

Ингредиенты:

  • 160 г муки
  • 270 мл молока
  • 50 г сливочного масла (плюс немного для смазывания)
  • 2 яйца
  • 2 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. ванильного сахара или ванильной эссенции
  • Щепотка соли
  • Сахарная пудра, мед или варенье для подачи

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть. Отделите белки от желтков, чтобы позже добиться легкости текстуры теста.

Шаг 2. Замешивание основы

В глубокой миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте растопленное масло, желтки и треть молока. Используя венчик или миксер на малой скорости, замесите однородное тесто.

Шаг 3. Добавление молока и ванили

Не прекращая перемешивать, добавьте оставшееся молоко и ванильный сахар или экстракт. Накройте миску плёнкой и оставьте тесто на 15 минут, чтобы оно настоялось. В это время разогрейте вафельницу (это займет 5-10 минут).

Шаг 4. Взбивание белков

В отдельной посуде взбейте белки с щепоткой сахара до пышной пены. Аккуратно введите белки в тесто, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.

Шаг 5. Выпекание вафель

Слегка смажьте разогретую вафельницу маслом. Налейте порцию теста, равномерно распределив его по поверхности. Закройте крышку и пеките вафли 3-4 минуты, пока они не станут золотистыми.

Шаг 6. Подача

Готовые вафли подавайте горячими. Посыпьте их сахарной пудрой или дополните медом, вареньем, ягодами — на ваш вкус.

Уточнения

Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности. Выпекается из взбитого жидкого теста в специальных формах.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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