Как приготовить идеальные вафли для завтрака

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Аромат свежих вафель способен поднять настроение любому утру. Хотите порадовать себя и близких вкусным и простым десертом? Следуйте этому пошаговому рецепту — и ваши вафли получатся воздушными, нежными и ароматными.

Фото: flickr.com by Grant Guarino, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ вафли

Ингредиенты:

160 г муки

270 мл молока

50 г сливочного масла (плюс немного для смазывания)

2 яйца

2 ч. л. сахара

1 ч. л. ванильного сахара или ванильной эссенции

Щепотка соли

Сахарная пудра, мед или варенье для подачи

Пошаговый рецепт:

Шаг 1. Подготовка ингредиентов

Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть. Отделите белки от желтков, чтобы позже добиться легкости текстуры теста.

Шаг 2. Замешивание основы

В глубокой миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте растопленное масло, желтки и треть молока. Используя венчик или миксер на малой скорости, замесите однородное тесто.

Шаг 3. Добавление молока и ванили

Не прекращая перемешивать, добавьте оставшееся молоко и ванильный сахар или экстракт. Накройте миску плёнкой и оставьте тесто на 15 минут, чтобы оно настоялось. В это время разогрейте вафельницу (это займет 5-10 минут).

Шаг 4. Взбивание белков

В отдельной посуде взбейте белки с щепоткой сахара до пышной пены. Аккуратно введите белки в тесто, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.

Шаг 5. Выпекание вафель

Слегка смажьте разогретую вафельницу маслом. Налейте порцию теста, равномерно распределив его по поверхности. Закройте крышку и пеките вафли 3-4 минуты, пока они не станут золотистыми.

Шаг 6. Подача

Готовые вафли подавайте горячими. Посыпьте их сахарной пудрой или дополните медом, вареньем, ягодами — на ваш вкус.

Уточнения

Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности. Выпекается из взбитого жидкого теста в специальных формах.

