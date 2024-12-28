Как приготовить идеальные вафли для завтрака

Аромат свежих вафель способен поднять настроение любому утру. Хотите порадовать себя и близких вкусным и простым десертом? Следуйте этому пошаговому рецепту — и ваши вафли получатся воздушными, нежными и ароматными.
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт:
Шаг 1. Подготовка ингредиентов
Растопите сливочное масло и дайте ему немного остыть. Отделите белки от желтков, чтобы позже добиться легкости текстуры теста.
Шаг 2. Замешивание основы
В глубокой миске смешайте муку, сахар и соль. Добавьте растопленное масло, желтки и треть молока. Используя венчик или миксер на малой скорости, замесите однородное тесто.
Шаг 3. Добавление молока и ванили
Не прекращая перемешивать, добавьте оставшееся молоко и ванильный сахар или экстракт. Накройте миску плёнкой и оставьте тесто на 15 минут, чтобы оно настоялось. В это время разогрейте вафельницу (это займет 5-10 минут).
Шаг 4. Взбивание белков
В отдельной посуде взбейте белки с щепоткой сахара до пышной пены. Аккуратно введите белки в тесто, перемешивая лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.
Шаг 5. Выпекание вафель
Слегка смажьте разогретую вафельницу маслом. Налейте порцию теста, равномерно распределив его по поверхности. Закройте крышку и пеките вафли 3-4 минуты, пока они не станут золотистыми.
Шаг 6. Подача
Готовые вафли подавайте горячими. Посыпьте их сахарной пудрой или дополните медом, вареньем, ягодами — на ваш вкус.
Ва́фля (от нем. Waffel) — разновидность тонкого сухого печенья с оттиском на поверхности. Выпекается из взбитого жидкого теста в специальных формах.
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