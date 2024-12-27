Новое прочтение традиционных новогодних салатов

"Селёдка под шубой" и "Мимоза" давно стали традиционными новогодними салатами. Но не все ингредиенты в них приносят пользу здоровью. Диетолог и нутрициолог София Кованова дала несколько советов, как сделать эти салаты полезными.
По словам эксперта, солёную рыбу в этих салатах лучше заменить на отварную. Вкус салата от этого только выиграет.
Картофель в "Мимозе” отлично заменит отварная цветная капуста, а майонез — соус домашнего приготовления, в котором нет консервантов и большого количества соли, или же — нежирная сметана, пишет aif.ru.
«Мимоза» — праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов. Получил название из-за внешнего сходства с цветками мимозы (акации серебристой).
«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.
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