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Новое прочтение традиционных новогодних салатов

Еда

"Селёдка под шубой" и "Мимоза" давно стали традиционными новогодними салатами. Но не все ингредиенты в них приносят пользу здоровью. Диетолог и нутрициолог София Кованова дала несколько советов, как сделать эти салаты полезными.

Салат мимоза
Фото: commons.wikipedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат мимоза

По словам эксперта, солёную рыбу в этих салатах лучше заменить на отварную. Вкус салата от этого только выиграет.

Картофель в "Мимозе” отлично заменит отварная цветная капуста, а майонез — соус домашнего приготовления, в котором нет консервантов и большого количества соли, или же — нежирная сметана, пишет aif.ru.

Уточнения

«Мимоза» — праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов. Получил название из-за внешнего сходства с цветками мимозы (акации серебристой).

«Сельдь под шубой» («селёдка под шубой», «шуба», «сельдь под одеялом») — слоёный закусочный салат из филе солёной сельди с отварными корнеплодами и яйцом под майонезом в русской кухне и кухнях бывшего СССР.

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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