Необычная хитрость для идеального куриного бульона

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриный бульон — это универсальное блюдо, которое любят за его простоту, вкус и полезные свойства. Но знаете ли вы, как сделать его ещё более насыщенным и ароматным? Секрет прост: обжарьте кости перед варкой.

Фото: commons.wikimedia. org by Mariuszjbie is licensed under GNU Free Documentation License Суп на курином бульоне

Почему стоит использовать кости

Кости придают бульону глубину вкуса и неповторимый аромат. Однако для достижения идеального результата их нужно правильно подготовить:

Снимите мясо. Оставшееся мясо сразу добавьте в кастрюлю с водой.

Обжарьте кости. Разогрейте сковороду и обжаривайте кости до золотистого цвета в течение нескольких минут. Это усилит вкус и придаст бульону особую насыщенность.

Добавьте в кастрюлю. Переложите обжаренные кости в кастрюлю с водой и варите, как обычно.

Пропорции имеют значение

Чтобы бульон получился сбалансированным, придерживайтесь пропорции: 50 граммов костей на литр воды. Это соотношение позволяет достичь насыщенного вкуса, не делая бульон слишком жирным или тяжёлым.

Почему это работает

Обжарка костей активирует естественные сахара и белки, что усиливает вкус. Такой бульон станет не только основой для супов, но и самостоятельным блюдом, которое порадует всех.

Попробуйте этот метод, и ваш куриный бульон заиграет новыми красками!

Уточнения

Куриный суп - суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.

