Картофель для оливье за 5 минут: секрет новогоднего салата

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Праздничное настроение и долгие часы у плиты — вещи несовместимые. Но можно ли сохранить вкус блюд, сэкономив время? Да! Например, традиционный салат оливье можно готовить намного быстрее, если воспользоваться одной простой хитростью.

Фото: https://www.flickr.com/photos/tomtolkien/4213688766/ by Thomas Tolkien from Scarborough, UK, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картошка, картофель

Быстрый способ варки картофеля

Как известно, картофель — незаменимый ингредиент в оливье. Обычно его приготовление на плите занимает 20-30 минут. Но, есть альтернативный способ, который займёт всего 5 минут.

Что потребуется:

Несколько небольших картофелин

Глубокая ёмкость, подходящая для микроволновки

Пищевая плёнка

4 столовые ложки воды

Как готовить:

Положите картофелины в ёмкость.

Добавьте воду (4 ст. л. хватит).

Накройте ёмкость пищевой плёнкой.

Поместите в микроволновую печь на 5 минут, установив максимальную мощность.

Осторожно извлеките горячую ёмкость и дайте картофелю немного остыть.

После этого нарежьте картофель кубиками и добавьте его в салат. Вуаля! Один из главных компонентов оливье готов.

Почему этот метод работает

Микроволновая печь быстро нагревает продукт за счёт воздействия волн, а вода создаёт эффект "пара", ускоряя процесс приготовления.

Экономьте время, наслаждайтесь праздником

Этот метод не только сэкономит ваше время, но и освободит место на плите для других блюд. Пусть ваш Новый год будет не только вкусным, но и беззаботным!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

