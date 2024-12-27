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Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту

1:24
Еда

Один из самых простых, доступных и легких в приготовлении маринадов для куриного мяса — это маринад на основе кефира. Он сделает мясо невероятно нежным и сочным, что особенно важно для птицы, а также оно будет буквально таять во рту. Независимо от того, собираетесь ли вы готовить курицу в духовке или жарить шашлыки, этот маринад станет отличным выбором.

Запечённая курица
Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица

Ингредиенты:

  • 300 мл кефира
  • один репчатый лук
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • две чайные ложки горчицы
  • столовая ложка неострой приправы "Карри"
  • соль и молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Натрите лук и чеснок на мелкой терке, затем поместите их в миску. Добавьте горчицу и специи, тщательно перемешайте. Затем влейте кефир и снова перемешайте. По вкусу приправьте солью и перцем.
  2. Кусочки курицы помещаем в маринад, накрываем пленкой и оставляем в холодильнике на 8-12 часов. Если времени мало, достаточно замариновать всего 2-3 часа, как советуют на YouTube-канале "Аймкук".
  3. Если собираетесь запекать курицу в духовке, выложите ее на противень. Обильно намажьте маринадом и ставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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