Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту

Один из самых простых, доступных и легких в приготовлении маринадов для куриного мяса — это маринад на основе кефира. Он сделает мясо невероятно нежным и сочным, что особенно важно для птицы, а также оно будет буквально таять во рту. Независимо от того, собираетесь ли вы готовить курицу в духовке или жарить шашлыки, этот маринад станет отличным выбором.
Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица
Ингредиенты:
300 мл кефира
один репчатый лук
4-5 зубчиков чеснока
две чайные ложки горчицы
столовая ложка неострой приправы "Карри"
соль и молотый перец по вкусу
Способ приготовления:
Натрите лук и чеснок на мелкой терке, затем поместите их в миску. Добавьте горчицу и специи, тщательно перемешайте. Затем влейте кефир и снова перемешайте. По вкусу приправьте солью и перцем.
Кусочки курицы помещаем в маринад, накрываем пленкой и оставляем в холодильнике на 8-12 часов. Если времени мало, достаточно замариновать всего 2-3 часа, как советуют на YouTube-канале "Аймкук".
Если собираетесь запекать курицу в духовке, выложите ее на противень. Обильно намажьте маринадом и ставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут.
Уточнения
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.