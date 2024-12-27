Как замариновать курицу в кефире — мясо будет таять во рту

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Один из самых простых, доступных и легких в приготовлении маринадов для куриного мяса — это маринад на основе кефира. Он сделает мясо невероятно нежным и сочным, что особенно важно для птицы, а также оно будет буквально таять во рту. Независимо от того, собираетесь ли вы готовить курицу в духовке или жарить шашлыки, этот маринад станет отличным выбором.

Фото: commons.wikimedia.org by Diana from Pennsylvania USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая курица

Ингредиенты:

300 мл кефира

один репчатый лук

4-5 зубчиков чеснока

две чайные ложки горчицы

столовая ложка неострой приправы "Карри"

соль и молотый перец по вкусу

Способ приготовления:

Натрите лук и чеснок на мелкой терке, затем поместите их в миску. Добавьте горчицу и специи, тщательно перемешайте. Затем влейте кефир и снова перемешайте. По вкусу приправьте солью и перцем. Кусочки курицы помещаем в маринад, накрываем пленкой и оставляем в холодильнике на 8-12 часов. Если времени мало, достаточно замариновать всего 2-3 часа, как советуют на YouTube-канале "Аймкук". Если собираетесь запекать курицу в духовке, выложите ее на противень. Обильно намажьте маринадом и ставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 40-50 минут.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



