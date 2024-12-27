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Солёные огурцы могут быть опасны для здоровья — теледоктор Малышева объяснила причину

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Еда

Солёные огурцы, наряду с квашеной капустой, считаются одними из самых популярных зимних заготовок. Однако не все могут позволить себе их употребление. Об этом в своей программе "Жить здорово!" на Первом канале рассказала телеведущая и врач Елена Малышева.

Малосольные огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Малосольные огурцы

Она подчеркнула, что соленые огурцы, а также помидоры и капуста подойдут лишь тем, кто не имеет проблемы с артериальным давлением.

Людям с гипертонией следует быть особенно осторожными при составлении своего рациона. Консервированные продукты зачастую содержат высокое количество соли, и ее потребление для этой группы людей требует строгого контроля.

"Не советую прямые соленья: соленые помидоры, соленые огурцы, соленую рыбу и так далее", — подчеркнула врач.

Уточнения

Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель. 

Солёные огурцы — блюдо, которое готовят из огурцов посредством соления с добавлением разнообразных специй. 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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