Солёные огурцы могут быть опасны для здоровья — теледоктор Малышева объяснила причину

Солёные огурцы, наряду с квашеной капустой, считаются одними из самых популярных зимних заготовок. Однако не все могут позволить себе их употребление. Об этом в своей программе "Жить здорово!" на Первом канале рассказала телеведущая и врач Елена Малышева.
Она подчеркнула, что соленые огурцы, а также помидоры и капуста подойдут лишь тем, кто не имеет проблемы с артериальным давлением.
Людям с гипертонией следует быть особенно осторожными при составлении своего рациона. Консервированные продукты зачастую содержат высокое количество соли, и ее потребление для этой группы людей требует строгого контроля.
"Не советую прямые соленья: соленые помидоры, соленые огурцы, соленую рыбу и так далее", — подчеркнула врач.
Еле́на Васи́льевна Ма́лышева (урождённая Шабу́нина; род. 13 марта 1961, Кемерово) — российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор, общественный деятель.
Солёные огурцы — блюдо, которое готовят из огурцов посредством соления с добавлением разнообразных специй.
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