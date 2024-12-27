Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Буженина — это не просто блюдо, а настоящее кулинарное искусство, которое способно удивить и порадовать ваших гостей. Готовить её легко, а результат всегда превосходит ожидания.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Буженина

Приготовление

Для приготовления вам понадобится кусок свинины. Разморозьте мясо, тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Затем сделайте несколько глубоких надрезов ножом и вставьте в них кусочки чеснока. Обычно достаточно 2-3 ломтиков чеснока, нарезанных на тонкие полоски длиной около 1 см. Посолите и поперчите мясо по вкусу. Не жалейте специй — чем больше, тем вкуснее будет буженина. Затем заверните мясо в фольгу и отправьте в духовку, разогретую до 200 градусов. Готовьте ровно 1 час. Через час достаньте мясо из духовки, разверните фольгу и обмажьте буженину сметаной. Верните её в духовку ещё на 10-15 минут, пока поверхность не покроется золотистой корочкой.

Теперь самое сложное — дождаться, пока буженина остынет, и не съесть её раньше времени. Подавайте её нужно холодной, и вы увидите, как ваши гости будут в восторге от этого изысканного блюда.

Попробуйте приготовить буженину по этому рецепту, и вы убедитесь, что это действительно стоит того!

Уточнения

Бужени́на — традиционное праздничное блюдо русской кухни: свинина или говядина (реже — баранина) из тазобедренного отруба, запечённая большим куском.

