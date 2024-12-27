Домашняя буженина по этому рецепту приведёт в восторг ваших гостей, а готовится она просто

Буженина — это не просто блюдо, а настоящее кулинарное искусство, которое способно удивить и порадовать ваших гостей. Готовить её легко, а результат всегда превосходит ожидания.
Приготовление
Теперь самое сложное — дождаться, пока буженина остынет, и не съесть её раньше времени. Подавайте её нужно холодной, и вы увидите, как ваши гости будут в восторге от этого изысканного блюда.
Попробуйте приготовить буженину по этому рецепту, и вы убедитесь, что это действительно стоит того!
Бужени́на — традиционное праздничное блюдо русской кухни: свинина или говядина (реже — баранина) из тазобедренного отруба, запечённая большим куском.
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