В разы лучше масла: элементарная намазка для бутербродов с красной рыбой, которая делает их волшебными

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Бутерброды с красной рыбой — это не только невероятно вкусное, но и поистине праздничное блюдо, которое станет украшением любого новогоднего стола. Оно сразу придаёт ему особую атмосферу и нарядность.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутерброды с лососем

Обычно для приготовления таких бутербродов берут багет, смазывают его сливочным маслом и украшают кусочками слабосолёной рыбы. Это сочетание уже стало классическим, но всегда есть возможность поэкспериментировать и сделать бутерброды ещё вкуснее.

Мы предлагаем вам заменить сливочное масло на творожный сыр с мелко нарезанным свежим укропом, щепоткой молотого перца и несколькими каплями лимонного сока. Такая намазка отличается очень нежной текстурой, получается ароматной и идеально сочетается с любой красной рыбой: горбушей, лососем, кетой, сёмгой или форелью.

Вкус бутербродов станет более насыщенным, а свежая зелень придаст им яркость и аппетитный вид. Вы также можете украсить бутерброды веточками укропа — такая закуска исчезнет со стола в мгновение ока, проверено!

Уточнения

Бутербро́д (от нем. Butterbrot — «хлеб с маслом») — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца).



Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых; часто применяется к лососёвым, обитающим на Дальнем Востоке, а также в Баренцевом и Белом морях: сёмга, форель, горбуша, кета, нерка,

