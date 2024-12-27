Затмит даже Оливье — готовим восхитительный салат Нептун из крабовых палочек, креветок и кукурузы

В преддверии Нового года каждая хозяйка мечтает удивить своих гостей и близких поистине восхитительными блюдами. Мы с радостью предлагаем вам рецепт салата "Нептун", который не только порадует своим нежным и утончённым вкусом, но и станет настоящим украшением вашего праздничного стола.
Ингредиенты:
Для украшения:
Приготовление:
Вот так просто и быстро вы можете приготовить нежный и вкусный салат "Нептун" для ваших гостей и близких. Он станет не только украшением стола, но и настоящим украшением вашего праздника.
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