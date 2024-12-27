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Затмит даже Оливье — готовим восхитительный салат Нептун из крабовых палочек, креветок и кукурузы

1:35
Еда

В преддверии Нового года каждая хозяйка мечтает удивить своих гостей и близких поистине восхитительными блюдами. Мы с радостью предлагаем вам рецепт салата "Нептун", который не только порадует своим нежным и утончённым вкусом, но и станет настоящим украшением вашего праздничного стола.

Салат
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Ингредиенты:

  • 200 г крабовых палочек;
  • 200 г варёно-замороженных очищенных креветок;
  • 120 г готовых кальмаров;
  • 100 г консервированной кукурузы;
  • 3 варёных яйца;
  • 3 ст. л. майонеза;
  • соль, перец по вкусу.

Для украшения:

  • свежий огурец;
  • красная икра.

Приготовление:

  1. Залейте креветки кипятком и оставьте на 5 минут. Затем слейте воду, очистите креветки и разделите их на две части.
  2. Нарежьте одну часть креветок средними кубиками, а также крабовые палочки и варёные яйца. Смешайте все ингредиенты.
  3. Кальмары нарежьте соломкой и добавьте к остальным продуктам. В конце положите кукурузу, предварительно слив жидкость.
  4. Посолите, поперчите и заправьте салат майонезом.
  5. Для украшения вырежьте из огурца маленькие корзиночки и разместите их сверху. Заполните корзиночки красной икрой и украсьте салат креветками.

Вот так просто и быстро вы можете приготовить нежный и вкусный салат "Нептун" для ваших гостей и близких. Он станет не только украшением стола, но и настоящим украшением вашего праздника.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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