Затмит даже Оливье — готовим восхитительный салат Нептун из крабовых палочек, креветок и кукурузы

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

В преддверии Нового года каждая хозяйка мечтает удивить своих гостей и близких поистине восхитительными блюдами. Мы с радостью предлагаем вам рецепт салата "Нептун", который не только порадует своим нежным и утончённым вкусом, но и станет настоящим украшением вашего праздничного стола.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек;

200 г варёно-замороженных очищенных креветок;

120 г готовых кальмаров;

100 г консервированной кукурузы;

3 варёных яйца;

3 ст. л. майонеза;

соль, перец по вкусу.

Для украшения:

свежий огурец;

красная икра.

Приготовление:

Залейте креветки кипятком и оставьте на 5 минут. Затем слейте воду, очистите креветки и разделите их на две части. Нарежьте одну часть креветок средними кубиками, а также крабовые палочки и варёные яйца. Смешайте все ингредиенты. Кальмары нарежьте соломкой и добавьте к остальным продуктам. В конце положите кукурузу, предварительно слив жидкость. Посолите, поперчите и заправьте салат майонезом. Для украшения вырежьте из огурца маленькие корзиночки и разместите их сверху. Заполните корзиночки красной икрой и украсьте салат креветками.

Вот так просто и быстро вы можете приготовить нежный и вкусный салат "Нептун" для ваших гостей и близких. Он станет не только украшением стола, но и настоящим украшением вашего праздника.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).



Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

