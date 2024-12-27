Приготовьте эти 2 вкусные закуски на новогодний стол, ваши гости будут в восторге

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт тарталеток с курицей и сыром

Для приготовления 8 тарталеток понадобится следующее:

- отварное куриное филе;

- морковь;

- сыр (80 г);

- майонез по вкусу;

- болгарский перец.

Фото: freepik тарталетки

Приготовление:

1. Нарезать куриное филе и болгарский перец мелкими кусочками.

2. Натереть на терке сыр и морковь.

3. Все ингредиенты смешать, добавить майонез и тщательно перемешать.

4. Наполнить смесью тарталетки.

5. Украсить сверху свежей петрушкой.

Рецепт фаршированных помидоров

Для десяти помидоров потребуется:

- свежая зелень;

- вареный булгур (2 ст. л.);

- измельчённый сыр фета (100 г).

Приготовление:

1. Вырезать у помидоров сердцевину, вынуть мякоть.

2. Мякоть помидоров смешать с зеленью, булгуром и сыром фета.

3. Начинить помидоры полученной массой.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

