Приготовьте эти 2 вкусные закуски на новогодний стол, ваши гости будут в восторге

Для приготовления 8 тарталеток понадобится следующее:
- отварное куриное филе;
- морковь;
- сыр (80 г);
- майонез по вкусу;
- болгарский перец.
Приготовление:
1. Нарезать куриное филе и болгарский перец мелкими кусочками.
2. Натереть на терке сыр и морковь.
3. Все ингредиенты смешать, добавить майонез и тщательно перемешать.
4. Наполнить смесью тарталетки.
5. Украсить сверху свежей петрушкой.
Для десяти помидоров потребуется:
- свежая зелень;
- вареный булгур (2 ст. л.);
- измельчённый сыр фета (100 г).
Приготовление:
1. Вырезать у помидоров сердцевину, вынуть мякоть.
2. Мякоть помидоров смешать с зеленью, булгуром и сыром фета.
3. Начинить помидоры полученной массой.
Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.
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