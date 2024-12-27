Можно ли есть брокколи, если она пожелтела? Развенчиваем популярный миф

Если брокколи желтого цвета, то пищевая ценность овоща меньше обычной. Как правило, в нем содержится меньше витамина С. Кроме того, желтая капуста может быть невкусной. Тем не менее, несмотря на это, употреблять в пищу пожелтевшие овощи вполне безопасно.
Эту капусту можно употреблять в пищу, хотя качество не такое высокое, как обычно. Брокколи с желтыми цветками на соцветиях не причинит вам вреда и уж точно не отравит при употреблении в пищу.
Если брокколи стала черной, мягкой или коричневой, ее уже небезопасно есть. Также выбросьте овощ, если заметили признаки гнили или плесени. Если брокколи имеет заметный запах, лучше не употреблять ее в пищу.
Если брокколи начинает желтеть, попробуйте следующее. Аккуратно отрежьте примерно сантиметр от основания стебля и поместите овощ в стакан с холодной водой. Оставьте овощ в воде на ночь. На следующее утро капуста должна снова зазеленеть.
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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