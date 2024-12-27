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Можно ли есть брокколи, если она пожелтела? Развенчиваем популярный миф

1:14
Еда

Можно ли есть пожелтевшую брокколи

Если брокколи желтого цвета, то пищевая ценность овоща меньше обычной. Как правило, в нем содержится меньше витамина С. Кроме того, желтая капуста может быть невкусной. Тем не менее, несмотря на это, употреблять в пищу пожелтевшие овощи вполне безопасно.

Брокколи
Фото: scienceimage.csiro.au by Robert Kerton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Брокколи

Эту капусту можно употреблять в пищу, хотя качество не такое высокое, как обычно. Брокколи с желтыми цветками на соцветиях не причинит вам вреда и уж точно не отравит при употреблении в пищу.

Вредна ли брокколи, если она побуреет

Если брокколи стала черной, мягкой или коричневой, ее уже небезопасно есть. Также выбросьте овощ, если заметили признаки гнили или плесени. Если брокколи имеет заметный запах, лучше не употреблять ее в пищу.

Как сделать желтую брокколи снова зеленой

Если брокколи начинает желтеть, попробуйте следующее. Аккуратно отрежьте примерно сантиметр от основания стебля и поместите овощ в стакан с холодной водой. Оставьте овощ в воде на ночь. На следующее утро капуста должна снова зазеленеть.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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