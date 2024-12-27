Мимоза со сливочным маслом: нежный салат для праздника

Салат Мимоза — это нежность в каждой ложке! В этой версии популярного блюда нет вареной моркови, зато добавлено яблоко, которое придает свежесть и тонкие кисло-сладкие ноты. Сливочное масло и сыр Гауда делают текстуру салата невероятно воздушной и тающей. Такой рецепт идеально подходит для праздничного стола или семейного ужина — приготовив его однажды, вы захотите повторить снова!
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 6 порций):
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1:
Заранее поместите сливочное масло в морозильную камеру минимум на 20 минут. Яйца сварите вкрутую (около 10 минут), остудите, очистите и разделите на белки и желтки. Белки мелко порубите, а желтки оставьте для украшения.
Шаг 2:
Выложите рыбу из банки на сито, чтобы удалить лишнюю жидкость. Уберите крупные косточки, если они есть. Разомните рыбу вилкой до однородной консистенции.
Шаг 3:
Яблоко разрежьте пополам, удалите сердцевину. Мякоть очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Белую луковицу мелко порубите. Сыр натрите на средней или крупной терке.
Шаг 4:
Выложите слои в салатник:
Украсьте салат натертым желтком. Поставьте в холодильник минимум на 1 час, чтобы слои пропитались.
"Мимоза" - праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов.
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