Мимоза со сливочным маслом: нежный салат для праздника

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат Мимоза — это нежность в каждой ложке! В этой версии популярного блюда нет вареной моркови, зато добавлено яблоко, которое придает свежесть и тонкие кисло-сладкие ноты. Сливочное масло и сыр Гауда делают текстуру салата невероятно воздушной и тающей. Такой рецепт идеально подходит для праздничного стола или семейного ужина — приготовив его однажды, вы захотите повторить снова!

Фото: commons.wikipedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат мимоза

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 6 порций):

Сливочное масло — 50 г

Куриные яйца — 6 шт.

Красная рыба в собственном соку (консервы) — 1 банка (250-300 г)

Сыр Гауда — 150 г

Зеленое яблоко — 1 шт.

Белая луковица — 1 шт.

Майонез — 250 г

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1:

Заранее поместите сливочное масло в морозильную камеру минимум на 20 минут. Яйца сварите вкрутую (около 10 минут), остудите, очистите и разделите на белки и желтки. Белки мелко порубите, а желтки оставьте для украшения.

Шаг 2:

Выложите рыбу из банки на сито, чтобы удалить лишнюю жидкость. Уберите крупные косточки, если они есть. Разомните рыбу вилкой до однородной консистенции.

Шаг 3:

Яблоко разрежьте пополам, удалите сердцевину. Мякоть очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Белую луковицу мелко порубите. Сыр натрите на средней или крупной терке.

Шаг 4:

Выложите слои в салатник:

Белки, немного майонеза, тертый сыр.

Замороженное сливочное масло, натертое на крупной терке, разровняйте вилкой.

Лук, тертое яблоко, слой рыбы, каждый слой слегка промазывая майонезом.

Шаг 5:

Украсьте салат натертым желтком. Поставьте в холодильник минимум на 1 час, чтобы слои пропитались.

Уточнения

"Мимоза" - праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов.

