Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рыба в российских магазинах бьёт рекорды по стоимости
Как температура воды влияет на здоровье комнатных цветов
Как избавиться от боли в спине: советы для повседневной жизни
В разы лучше масла: элементарная намазка для бутербродов с красной рыбой, которая делает их волшебными
Как правильно делать утреннюю зарядку для похудения
АвтоВАЗ готовится к запуску кроссоверов
Возвращаем блеск волосам с уксусным ополаскивателем
Дешевле и безопаснее отбеливателя! Вот как избавиться от плесени на стенах
Туя и соседство: ошибки, которые могут погубить растения

Мимоза со сливочным маслом: нежный салат для праздника

2:07
Еда

Салат Мимоза — это нежность в каждой ложке! В этой версии популярного блюда нет вареной моркови, зато добавлено яблоко, которое придает свежесть и тонкие кисло-сладкие ноты. Сливочное масло и сыр Гауда делают текстуру салата невероятно воздушной и тающей. Такой рецепт идеально подходит для праздничного стола или семейного ужина — приготовив его однажды, вы захотите повторить снова!

Салат мимоза
Фото: commons.wikipedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Салат мимоза

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 6 порций):

  • Сливочное масло — 50 г
  • Куриные яйца — 6 шт.
  • Красная рыба в собственном соку (консервы) — 1 банка (250-300 г)
  • Сыр Гауда — 150 г
  • Зеленое яблоко — 1 шт.
  • Белая луковица — 1 шт.
  • Майонез — 250 г

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1:

Заранее поместите сливочное масло в морозильную камеру минимум на 20 минут. Яйца сварите вкрутую (около 10 минут), остудите, очистите и разделите на белки и желтки. Белки мелко порубите, а желтки оставьте для украшения.

Шаг 2:

Выложите рыбу из банки на сито, чтобы удалить лишнюю жидкость. Уберите крупные косточки, если они есть. Разомните рыбу вилкой до однородной консистенции.

Шаг 3:

Яблоко разрежьте пополам, удалите сердцевину. Мякоть очистите от кожуры и натрите на крупной терке. Белую луковицу мелко порубите. Сыр натрите на средней или крупной терке.

Шаг 4:

Выложите слои в салатник:

  • Белки, немного майонеза, тертый сыр.
  • Замороженное сливочное масло, натертое на крупной терке, разровняйте вилкой.
  • Лук, тертое яблоко, слой рыбы, каждый слой слегка промазывая майонезом.
  • Шаг 5:

Украсьте салат натертым желтком. Поставьте в холодильник минимум на 1 час, чтобы слои пропитались.

Уточнения

"Мимоза" - праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу Аудио 
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Экономика и бизнес
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева
Российский шоу-бизнес
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева Аудио 
Популярное
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Цены на российский СУГ обрушились вдвое из-за санкций ЕС. Как это повлияло на рынок, и какие страны стали главными покупателями российского газа?

Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Прогнать тараканов из дома можно без химии! Вам помогут эти рабочие способы
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Дочь и сын Сергея Лазарева выступят на ТВ в новогоднюю ночь
Дочь и сын Сергея Лазарева выступят на ТВ в новогоднюю ночь
Последние материалы
Дешевле и безопаснее отбеливателя! Вот как избавиться от плесени на стенах
Туя и соседство: ошибки, которые могут погубить растения
Мимоза со сливочным маслом: нежный салат для праздника
Как здоровье кишечника влияет на ваш сон?
Xiaomi расширяет горизонты — партнёрство с зарядными станциями
Курорт будущего: в Анапе учтут экологические риски
Затмит даже Оливье — готовим восхитительный салат Нептун из крабовых палочек, креветок и кукурузы
Роднина сообщила, кто сейчас является главной претенденткой среди фигуристок на участие в Олимпиаде
Маски для лица с натуральными ингредиентами для обновления и очищения кожи
Ёлка и питомцы: как избежать трагедии в новогодние праздники
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.