Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите

Румяный минтай в кляре — простое, но невероятно вкусное блюдо, которое идеально подходит для повседневного ужина. Нежное филе, покрытое тонким, хрустящим кляром, сохраняет всю сочность рыбы и порадует даже гурманов.
Минтай, хоть и имеет мягкий вкус, ценится за высокое содержание белка, йода и низкую калорийность. Кляр не только добавляет вкус, но и делает рыбу более сытной. Готовить такое блюдо легко, а подавать его можно с любым гарниром — от картофеля до пасты.
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 6 порций):
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1:
Подготовьте рыбу. Филе минтая тщательно вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки. Приправьте солью, перцем, сушеным укропом и кориандром.
Шаг 2:
Сделайте кляр. Натрите сыр на крупной терке. В миске соедините кефир, яйца и сыр, взбейте смесь до однородности. Добавьте кукурузный крахмал и панировочные сухари, тщательно перемешайте. Оставьте кляр на 20 минут для настаивания.
Шаг 3:
Разогрейте растительное масло на большой сковороде. Кусочки рыбы окуните в кляр, чтобы он полностью покрыл их.
Шаг 4:
Выкладывайте филе на сковороду, оставляя между кусочками небольшое расстояние. Жарьте до золотистого цвета с одной стороны, затем аккуратно переверните деревянной лопаткой и готовьте с другой стороны.
Шаг 5:
Готовую рыбу выкладывайте на тарелку, выстеленную бумажными полотенцами, чтобы удалить лишний жир.
Шаг 6:
Подавайте минтай в кляре горячим. Можно добавить любимый соус, свежую зелень или гарнир по вкусу.
Кляр (от фр. clair - "жидкий", также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.
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