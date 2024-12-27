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Нежный минтай в кляре: рецепт, который вы полюбите

Еда

Румяный минтай в кляре — простое, но невероятно вкусное блюдо, которое идеально подходит для повседневного ужина. Нежное филе, покрытое тонким, хрустящим кляром, сохраняет всю сочность рыбы и порадует даже гурманов.

Рыба в кляре
Фото: Own work by Mw12310, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рыба в кляре

Минтай, хоть и имеет мягкий вкус, ценится за высокое содержание белка, йода и низкую калорийность. Кляр не только добавляет вкус, но и делает рыбу более сытной. Готовить такое блюдо легко, а подавать его можно с любым гарниром — от картофеля до пасты.

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 6 порций):

  • Филе минтая — 600 г
  • Кефир — 1 стакан
  • Твердый сыр — 90 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Кукурузный крахмал — 13 г
  • Панировочные сухари — 80 г
  • Сушеный укроп — 4 г
  • Молотый кориандр — 2 г
  • Растительное масло — 50 мл
  • Соль — 3 г
  • Черный молотый перец — 3 г

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1:

Подготовьте рыбу. Филе минтая тщательно вымойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте на порционные кусочки. Приправьте солью, перцем, сушеным укропом и кориандром.

Шаг 2:

Сделайте кляр. Натрите сыр на крупной терке. В миске соедините кефир, яйца и сыр, взбейте смесь до однородности. Добавьте кукурузный крахмал и панировочные сухари, тщательно перемешайте. Оставьте кляр на 20 минут для настаивания.

Шаг 3:

Разогрейте растительное масло на большой сковороде. Кусочки рыбы окуните в кляр, чтобы он полностью покрыл их.

Шаг 4:

Выкладывайте филе на сковороду, оставляя между кусочками небольшое расстояние. Жарьте до золотистого цвета с одной стороны, затем аккуратно переверните деревянной лопаткой и готовьте с другой стороны.

Шаг 5:

Готовую рыбу выкладывайте на тарелку, выстеленную бумажными полотенцами, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 6:

Подавайте минтай в кляре горячим. Можно добавить любимый соус, свежую зелень или гарнир по вкусу.

Уточнения

Кляр (от фр. clair - "жидкий", также панировочное тесто) — жидкое тесто для панирования продуктов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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