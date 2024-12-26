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Медовик с кремом из сгущенки: классический рецепт

2:30
Еда

Отказаться от кусочка ароматного медовика с вареной сгущенкой — это настоящий вызов! Этот десерт обладает удивительным свойством дарить уют и хорошее настроение.

медовик
Фото: flickr.com by Johan Bryggare, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
медовик

Существует множество вариаций медовика, но в этом рецепте мы предлагаем добавить измельченные грецкие орехи в тесто, чтобы коржи приобрели насыщенный вкус и выразительную текстуру. Крем готовится на основе густой сметаны и сгущенки, делая торт нежным и тающим во рту.

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 8 порций):

Для крема и украшения:

  • Вареное сгущенное молоко — 400 г
  • Сметана (жирность не менее 35%) — 200 г
  • Грецкие орехи (очищенные) — 50 г
  • Для теста:
  • Мука — 240 г
  • Мед — 250 г
  • Грецкие орехи (измельченные) — 200 г
  • Сметана (жирность не менее 35%) — 200 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Сливочное масло — 10 г
  • Сода — &frac12 ч. л.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1:

Взбейте яйца миксером с половиной меда и содой до пышной массы. Добавьте сметану и оставшийся мед, тщательно перемешайте до однородности.

Шаг 2:

Просейте муку через сито и порциями добавляйте в яично-медовую смесь, постоянно перемешивая. Добавьте измельченные грецкие орехи. Готовое тесто должно быть густым, как сметана. Разделите его на 4 равные части.

Шаг 3:

Подготовьте форму диаметром 24-26 см. Застелите дно бумагой для выпечки и смажьте бока сливочным маслом.

Шаг 4:

Разогрейте духовку до 180 °C. Поочередно выпекайте каждый корж по 8-10 минут до золотистого цвета. Готовые коржи остудите на решетке.

Шаг 5:

Для крема взбейте холодную сметану до пышной текстуры. Постепенно, продолжая взбивать на низкой скорости, добавьте вареную сгущенку.

Шаг 6:

Соберите торт. Перемажьте коржи кремом, укладывая их друг на друга. Верх и бока торта также смажьте кремом. Украсьте половинками грецких орехов. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, чтобы торт пропитался.

Уточнения

Медовик - торт, распространённый в странах бывшего СССР. Состоит из трёх медовых коржей с прослойкой из сметанного крема.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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