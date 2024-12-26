Медовик с кремом из сгущенки: классический рецепт

Отказаться от кусочка ароматного медовика с вареной сгущенкой — это настоящий вызов! Этот десерт обладает удивительным свойством дарить уют и хорошее настроение.
Существует множество вариаций медовика, но в этом рецепте мы предлагаем добавить измельченные грецкие орехи в тесто, чтобы коржи приобрели насыщенный вкус и выразительную текстуру. Крем готовится на основе густой сметаны и сгущенки, делая торт нежным и тающим во рту.
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 8 порций):
Для крема и украшения:
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1:
Взбейте яйца миксером с половиной меда и содой до пышной массы. Добавьте сметану и оставшийся мед, тщательно перемешайте до однородности.
Шаг 2:
Просейте муку через сито и порциями добавляйте в яично-медовую смесь, постоянно перемешивая. Добавьте измельченные грецкие орехи. Готовое тесто должно быть густым, как сметана. Разделите его на 4 равные части.
Шаг 3:
Подготовьте форму диаметром 24-26 см. Застелите дно бумагой для выпечки и смажьте бока сливочным маслом.
Шаг 4:
Разогрейте духовку до 180 °C. Поочередно выпекайте каждый корж по 8-10 минут до золотистого цвета. Готовые коржи остудите на решетке.
Шаг 5:
Для крема взбейте холодную сметану до пышной текстуры. Постепенно, продолжая взбивать на низкой скорости, добавьте вареную сгущенку.
Шаг 6:
Соберите торт. Перемажьте коржи кремом, укладывая их друг на друга. Верх и бока торта также смажьте кремом. Украсьте половинками грецких орехов. Уберите в холодильник минимум на 4 часа, чтобы торт пропитался.
Медовик - торт, распространённый в странах бывшего СССР. Состоит из трёх медовых коржей с прослойкой из сметанного крема.
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