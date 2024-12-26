Чизкейк без выпечки: нежный десерт с белым шоколадом

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Чизкейк без выпечки — идеальный выбор, если у вас нет духовки или вы не хотите ее использовать. В этом рецепте вместо желатина для стабилизации сливочного сыра используется белый шоколад. Он добавляет десерту сладость и насыщенный вкус. Шоколадное печенье не только составляет основу, но и придает текстуру самому чизкейку.

Фото: openclipart.org by gnokii at openclipart.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чизкейк

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 12 порций):

Шоколадное печенье — 42 шт.

Сливочное масло — 100 г

Молоко цельное — 250 мл

Яичные желтки — 80 г

Пшеничная мука — 45 г

Белый шоколад (куски) — 240 г

Сливочный сыр — 900 г

Сахарная пудра — 45 г

Ванильный сахар — 10 г

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1:

Подготовьте разъемную форму диаметром 22 см. Дно выстелите бумагой для выпечки или пищевой пленкой. 30 шт. печенья наломайте на кусочки и измельчите вместе с холодным маслом в кухонном комбайне.

Шаг 2:

Выложите половину крошки в форму и прижмите ко дну, сформировав ровный слой. Оставшуюся крошку распределите по бортам формы. Уберите форму в холодильник на 2 часа или в морозильник на 30 минут.

Шаг 3:

В сотейнике нагрейте ¾ стакана молока, не доводя до кипения. Отдельно смешайте желтки, муку, ванильный сахар и оставшееся молоко до однородности.

Шаг 4:

Влейте горячее молоко в желтковую смесь, тщательно перемешайте. Переложите массу обратно в сотейник и варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.

Шаг 5:

Снимите крем с огня, добавьте белый шоколад и перемешайте до полного растворения. Переложите в миску, накройте пленкой в контакт и охладите минимум 1 час.

Шаг 6:

Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой на средней скорости миксера 2 минуты. Постепенно добавьте охлажденный шоколадный крем, взбивая массу еще 30 секунд.

Шаг 7:

Соберите чизкейк. Выложите половину сырной массы в подготовленную основу, сверху разложите 12 шт. наломанного шоколадного печенья. Закройте второй половиной массы, разровняйте поверхность и уберите в холодильник минимум на 6 часов.

Шаг 8:

Перед подачей снимите бортики формы, отделите чизкейк от дна с помощью широкой лопатки и перенесите на сервировочное блюдо.

Уточнения

Чизке́йк (от англ. cheese "сыр" и cake "торт", буквально — "сырный пирог", "творожный пирог") — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.

