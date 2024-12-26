Чизкейк без выпечки: нежный десерт с белым шоколадом

Чизкейк без выпечки — идеальный выбор, если у вас нет духовки или вы не хотите ее использовать. В этом рецепте вместо желатина для стабилизации сливочного сыра используется белый шоколад. Он добавляет десерту сладость и насыщенный вкус. Шоколадное печенье не только составляет основу, но и придает текстуру самому чизкейку.
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 12 порций):
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1:
Подготовьте разъемную форму диаметром 22 см. Дно выстелите бумагой для выпечки или пищевой пленкой. 30 шт. печенья наломайте на кусочки и измельчите вместе с холодным маслом в кухонном комбайне.
Шаг 2:
Выложите половину крошки в форму и прижмите ко дну, сформировав ровный слой. Оставшуюся крошку распределите по бортам формы. Уберите форму в холодильник на 2 часа или в морозильник на 30 минут.
Шаг 3:
В сотейнике нагрейте ¾ стакана молока, не доводя до кипения. Отдельно смешайте желтки, муку, ванильный сахар и оставшееся молоко до однородности.
Шаг 4:
Влейте горячее молоко в желтковую смесь, тщательно перемешайте. Переложите массу обратно в сотейник и варите на слабом огне, постоянно помешивая, пока крем не загустеет.
Шаг 5:
Снимите крем с огня, добавьте белый шоколад и перемешайте до полного растворения. Переложите в миску, накройте пленкой в контакт и охладите минимум 1 час.
Шаг 6:
Взбейте сливочный сыр с сахарной пудрой на средней скорости миксера 2 минуты. Постепенно добавьте охлажденный шоколадный крем, взбивая массу еще 30 секунд.
Шаг 7:
Соберите чизкейк. Выложите половину сырной массы в подготовленную основу, сверху разложите 12 шт. наломанного шоколадного печенья. Закройте второй половиной массы, разровняйте поверхность и уберите в холодильник минимум на 6 часов.
Шаг 8:
Перед подачей снимите бортики формы, отделите чизкейк от дна с помощью широкой лопатки и перенесите на сервировочное блюдо.
Чизке́йк (от англ. cheese "сыр" и cake "торт", буквально — "сырный пирог", "творожный пирог") — блюдо европейской и американской кухни, представляющее собой сыросодержащий десерт от творожной запеканки до суфле.
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