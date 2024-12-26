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Лучший картофельный гратен: минимальный набор ингредиентов

1:56
Еда

Картофельный гратен — это классическое французское блюдо, которое подчеркивает вкус простых ингредиентов. Нежные слои картофеля, сливки, сыр и золотистая корочка делают его идеальным гарниром или самостоятельным блюдом. Этот рецепт гратена с сыром отличается легкостью приготовления и насыщенным вкусом.

Запеканка
Фото: flickr.com by Martin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запеканка

ИНГРЕДИЕНТЫ (на 6 порций):

  • Молоко — 200 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль, свежемолотый перец — по вкусу
  • Сливки 35% — 200 мл
  • Сливочное масло — 20 г
  • Тертый сыр — 120 г
  • Картофель — 1,5 кг
  • Чеснок — 1 зубчик

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1:

Очистите картофель, промойте и нарежьте тонкими кружками. Обсушите с помощью салфетки. Чеснок мелко порубите.

Шаг 2:

Подготовьте керамическую форму для запекания. Смажьте ее сливочным маслом и распределите чеснок по дну.

Шаг 3:

Выложите первый слой картофеля, слегка посолите и поперчите. Добавьте 1 ст. л. сливок и посыпьте 1 ст. л. тертого сыра. Повторяйте слои в той же последовательности: картофель, сливки, сыр. Завершите верхний слой оставшимся сыром.

Шаг 4:

Залейте содержимое формы молоком. Разогрейте духовку до 200 °C и запекайте гратен в течение 1 часа.

Шаг 5:

Смешайте яйцо с оставшимися сливками, добавьте соль и перец. Выньте гратен из духовки, залейте яичной смесью и отправьте обратно. Запекайте еще 15 минут до появления золотистой корочки.

Шаг 6:

Подавайте гратен прямо в форме, чтобы сохранить его аппетитный вид.

Уточнения

Гратен дофинуа (от фр. Gratin dauphinois) — французское блюдо из нарезанного картофеля, запечённого в молоке или сливках с использованием техники гратинирования, родом из региона Дофине на юго-востоке Франции.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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