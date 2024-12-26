Картофельный гратен — это классическое французское блюдо, которое подчеркивает вкус простых ингредиентов. Нежные слои картофеля, сливки, сыр и золотистая корочка делают его идеальным гарниром или самостоятельным блюдом. Этот рецепт гратена с сыром отличается легкостью приготовления и насыщенным вкусом.
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 6 порций):
Пошаговый рецепт приготовления
Шаг 1:
Очистите картофель, промойте и нарежьте тонкими кружками. Обсушите с помощью салфетки. Чеснок мелко порубите.
Шаг 2:
Подготовьте керамическую форму для запекания. Смажьте ее сливочным маслом и распределите чеснок по дну.
Шаг 3:
Выложите первый слой картофеля, слегка посолите и поперчите. Добавьте 1 ст. л. сливок и посыпьте 1 ст. л. тертого сыра. Повторяйте слои в той же последовательности: картофель, сливки, сыр. Завершите верхний слой оставшимся сыром.
Шаг 4:
Залейте содержимое формы молоком. Разогрейте духовку до 200 °C и запекайте гратен в течение 1 часа.
Шаг 5:
Смешайте яйцо с оставшимися сливками, добавьте соль и перец. Выньте гратен из духовки, залейте яичной смесью и отправьте обратно. Запекайте еще 15 минут до появления золотистой корочки.
Шаг 6:
Подавайте гратен прямо в форме, чтобы сохранить его аппетитный вид.
Гратен дофинуа (от фр. Gratin dauphinois) — французское блюдо из нарезанного картофеля, запечённого в молоке или сливках с использованием техники гратинирования, родом из региона Дофине на юго-востоке Франции.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.