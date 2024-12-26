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Рецепт запеканки, который возвращает в детство

Еда

Творожная запеканка без муки с манкой — это домашний десерт, который пробуждает самые теплые детские воспоминания. Легкая, воздушная и нежная, она станет настоящим украшением вашего стола. Этот простой рецепт под силу даже новичкам, ведь список ингредиентов минимален, а технология приготовления максимально доступна. Главное — не пропустите этап протирания творога, чтобы добиться шелковистой текстуры.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia. org by Manfred&Barbara Aulbach, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Творожная запеканка


ИНГРЕДИЕНТЫ (на 6 порций):

  • Творог 5% — 600 г
  • Манная крупа — 4 ст. л.
  • Куриное яйцо — 3 шт.
  • Сахар-песок — 100 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — 10 г

Шаги приготовления

Шаг 1:

Подготовьте форму диаметром 22 см. Смажьте ее сливочным маслом и присыпьте манкой. Лишнюю манку аккуратно стряхните.

Шаг 2:

Протрите творог через мелкое сито дважды, чтобы добиться максимально гладкой текстуры. При желании дополнительно используйте погружной блендер.

Шаг 3:

Разогрейте духовку до 170 °C. В чаше миксера взбейте яйца с сахаром и солью до пышной и светлой массы.

Шаг 4:

Смешайте взбитые яйца с творогом, добавьте манную крупу и аккуратно перемешайте. Оставьте массу на 10 минут, чтобы манка набухла.

Шаг 5:

Переложите творожную смесь в подготовленную форму. Запекайте в духовке около 45 минут, пока запеканка не подрумянится.

Шаг 6:

Остывшую запеканку подавайте к столу. Она отлично сочетается с ягодами, свежими фруктами, сметаной или сгущенным молоком.

Уточнения

Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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