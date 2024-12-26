Рецепт запеканки, который возвращает в детство

Творожная запеканка без муки с манкой — это домашний десерт, который пробуждает самые теплые детские воспоминания. Легкая, воздушная и нежная, она станет настоящим украшением вашего стола. Этот простой рецепт под силу даже новичкам, ведь список ингредиентов минимален, а технология приготовления максимально доступна. Главное — не пропустите этап протирания творога, чтобы добиться шелковистой текстуры.
ИНГРЕДИЕНТЫ (на 6 порций):
Шаги приготовления
Шаг 1:
Подготовьте форму диаметром 22 см. Смажьте ее сливочным маслом и присыпьте манкой. Лишнюю манку аккуратно стряхните.
Шаг 2:
Протрите творог через мелкое сито дважды, чтобы добиться максимально гладкой текстуры. При желании дополнительно используйте погружной блендер.
Шаг 3:
Разогрейте духовку до 170 °C. В чаше миксера взбейте яйца с сахаром и солью до пышной и светлой массы.
Шаг 4:
Смешайте взбитые яйца с творогом, добавьте манную крупу и аккуратно перемешайте. Оставьте массу на 10 минут, чтобы манка набухла.
Шаг 5:
Переложите творожную смесь в подготовленную форму. Запекайте в духовке около 45 минут, пока запеканка не подрумянится.
Шаг 6:
Остывшую запеканку подавайте к столу. Она отлично сочетается с ягодами, свежими фруктами, сметаной или сгущенным молоком.
Запека́нка - блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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