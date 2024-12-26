Как лучше хранить готовую еду в холодильнике

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Разберёмся в какой посуде лучше хранить в холодильнике готовую еду. И можно ли оставлять еду в кастрюле или сковороде.

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Чаще всего кастрюли и сковороды сделаны из металла, и при его долгом контакте с едой, происходит окисление. Что естественно скажется на вкусе и даже безопасности пищи. Особенно опасен алюминий.

Лучший всего отдать предпочтение герметичным контейнерам — пластиковым или стеклянным. Пластиковые более лёгкие и недорогие. Стеклянные не впитывают запахи и не выделяют вредных веществ.

Если вы хотите максимально продлить сроки хранения, то можете попробовать вакуумные пакеты. В них минимизируется контакт продуктов с воздухом, а значит окисление не такое быстрое, сообщает tagilcity.ru.