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Идеальные яйца вкрутую и всмятку: секреты приготовления

1:35
Еда

Варка яиц кажется простой задачей, но часто мы сталкиваемся с проблемой, когда скорлупа снимается с трудом. Как этого избежать? Всё просто — следуйте нескольким проверенным рекомендациям.

Яйца
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Подготовка яиц перед варкой

  • Достаньте из холодильника: дайте яйцам нагреться до комнатной температуры, чтобы предотвратить растрескивание.
  • Или подержите в тёплой воде: несколько минут в тёплой воде помогут яйцам быстрее адаптироваться к температуре.
  • Проколите тупую сторону: если вы уверены в своих навыках, аккуратно проколите скорлупу иголкой — это снизит риск трещин.

Как правильно варить яйца

  • Добавьте соль: на каждый литр воды добавьте чайную ложку соли. Соль поможет легче очищать скорлупу.
  • Охладите после варки: сразу после приготовления залейте яйца холодной водой или поместите их под проточную воду. Резкое охлаждение помогает скорлупе лучше отходить.

Время варки яиц

Вкрутую: 10 минут после закипания воды.

Всмятку: 1,5–3 минуты в зависимости от желаемой степени готовности.

Яйца пашот:

  • Для жидкого желтка: 1,5–2 минуты.
  • Для более густого желтка: 4 минуты.

Совет напоследок

Чистить яйца удобнее под холодной проточной водой. Она помогает удалить остатки скорлупы и ускоряет процесс.

Теперь ваши яйца всегда будут легко чиститься и иметь идеальный вид!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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