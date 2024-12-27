Идеальные яйца вкрутую и всмятку: секреты приготовления

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Варка яиц кажется простой задачей, но часто мы сталкиваемся с проблемой, когда скорлупа снимается с трудом. Как этого избежать? Всё просто — следуйте нескольким проверенным рекомендациям.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яйца

Подготовка яиц перед варкой

Достаньте из холодильника : дайте яйцам нагреться до комнатной температуры, чтобы предотвратить растрескивание.

: дайте яйцам нагреться до комнатной температуры, чтобы предотвратить растрескивание. Или подержите в тёплой воде : несколько минут в тёплой воде помогут яйцам быстрее адаптироваться к температуре.

: несколько минут в тёплой воде помогут яйцам быстрее адаптироваться к температуре. Проколите тупую сторону: если вы уверены в своих навыках, аккуратно проколите скорлупу иголкой — это снизит риск трещин.

Как правильно варить яйца

Добавьте соль : на каждый литр воды добавьте чайную ложку соли. Соль поможет легче очищать скорлупу.

: на каждый литр воды добавьте чайную ложку соли. Соль поможет легче очищать скорлупу. Охладите после варки: сразу после приготовления залейте яйца холодной водой или поместите их под проточную воду. Резкое охлаждение помогает скорлупе лучше отходить.

Время варки яиц

Вкрутую: 10 минут после закипания воды.

Всмятку: 1,5–3 минуты в зависимости от желаемой степени готовности.

Яйца пашот:

Для жидкого желтка: 1,5–2 минуты.

Для более густого желтка: 4 минуты.

Совет напоследок

Чистить яйца удобнее под холодной проточной водой. Она помогает удалить остатки скорлупы и ускоряет процесс.

Теперь ваши яйца всегда будут легко чиститься и иметь идеальный вид!

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

