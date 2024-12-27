Лимонный борщ: секрет идеального супа с копчёностями

Борщ с копчёностями — это уже само по себе гастрономическое удовольствие, но есть один секретный ингредиент, который сделает его ещё вкуснее и ярче. Хотите знать, что это? Лимон!
Когда вы приготовили бульон на копчёностях и добавили в него основные компоненты, такие как:
добавьте половинку лимона.
Лимон в борще выполняет сразу две важные функции:
Теперь вы знаете, как приготовить идеальный борщ с копчёностями, который будет радовать не только вкусом, но и своим насыщенным цветом.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
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