Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раздать бедным еду и спасти экологию: в России хотят узаконить бесплатную раздачу продуктов
Электроника или ручной замер: что лучше для проверки моторного масла
Выбор сорта картофеля: основные факторы для успешного урожая
Премьер Словакии угрожает Киеву, что оставит его без электричества
Фицо грубо ответил Зеленскому на обвинения
Ежегодно после декабрьских корпоративов в Японии увеличивается число наездов на пешеходов
Западу такое и не снилось: какой козырь у России на СВО?
Азелаиновая кислота: как избавиться от акне и выровнять тон кожи
Какие позы во сне способствуют ускоренному появлению морщин и старению кожи

Как приготовить котлеты, которые не развалятся на сковороде

1:24
Еда

Котлеты — это классика домашней кухни. Но вместо сочных и плотных изделий, иногда мы получаем развалившиеся кусочки. Почему это происходит и как исправить ситуацию?

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Основные ошибки:

  • Плохо размешанный фарш
    Однородность фарша — ключ к успешным котлетам. Если он плохо перемешан, изделия теряют форму.
  • Слишком много масла
    Чрезмерное количество масла в сковороде мешает котлетам удерживать форму.
  • Неверная рецептура
    Если фарш недостаточно плотный или в нём отсутствуют «связывающие» ингредиенты, котлеты разваливаются.

Как избежать этих ошибок

Чтобы ваши котлеты всегда получались идеальными, добавьте в фарш один из следующих продуктов:

  • Яйца: они хорошо связывают ингредиенты.
  • Мякиш белого хлеба: его лучше размочить в молоке или воде перед добавлением.
  • Тёртый сырой картофель: он придаёт фаршу плотность и дополнительную сочность.
  • Манная крупа: она впитывает лишнюю влагу и укрепляет структуру котлет.

Дополнительный совет

Перед жаркой обязательно хорошо разогрейте сковороду. Выкладывать котлеты на холодную поверхность — одна из распространённых ошибок.

С этими простыми рекомендациями ваши котлеты всегда будут плотными, сочными и сохранят форму.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Российский шоу-бизнес
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Недвижимость
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Мотоцикл Pannonia. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Самые умные питомцы: рейтинг, который вас удивит
Инновационные материалы в производстве мебели: новые горизонты для покупателей
Как приготовить намазку из сельди вместо икры
Будущее российско-германских отношений в опасности. К чему приведёт роспуск Бундестага?
Автомобили, которые сложно продать: топ причин низкого спроса
США могут объявить о новом пакете помощи для Украины: что туда войдёт?
Как стресс влияет на поведение вашей собаки
Рассказываем, как предотвратить поломку веток плодовых деревьев в зимний период
Речь Путина на саммите СНГ вызвала внезапный эффект, заметили на Западе
Фон дер Ляйен пришлось покраснеть из-за вопроса о России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.