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Сосиски по-новому: рецепт, который стоит попробовать

1:32
Еда

Если вам кажется, что сосиски можно только жарить или варить, у нас для вас приятный сюрприз. Запекание — это способ, который делает из привычного блюда нечто совершенно новое и удивительно вкусное.

Сосиски
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сосиски

Как правильно запечь сосиски

Для этого простого, но оригинального рецепта понадобятся:

  • сосиски (количество на ваше усмотрение);
  • томат;
  • солёный огурец;
  • зелень (укроп, петрушка);
  • тёртый сыр;
  • сметана;
  • горчица (по желанию);
  • соль и перец.

Пошаговый рецепт:

Подготовка сосисок

  • У каждого изделия аккуратно срежьте тонкий боковой слой.
  • С помощью ножа вырежьте середину, чтобы получились "лодочки".

Приготовление начинки

  • Нарежьте срезанные части сосисок кубиками.
  • Добавьте к ним нарезанный томат, солёный огурец и измельчённую зелень.
  • Всыпьте немного тёртого сыра
  • Заправьте смесь сметаной, добавьте горчицу (по желанию), слегка посолите и поперчите.

Формирование блюда

  • Наполните сосисочные "лодочки" подготовленной начинкой.
  • Посыпьте каждую порцию дополнительным слоем тёртого сыра.

Запекание

  • Разогрейте духовку до 200 °C.
  • Запекайте сосиски 15 минут, пока сыр не расплавится и не образует аппетитную корочку.

Получившееся блюдо порадует вас насыщенным вкусом и оригинальной подачей. Такой рецепт подойдёт как для семейного ужина, так и для встречи с друзьями.

Уточнения

Соси́ска (от фр. saucisse) — колбасное изделие, которое изготовляется из рубленого варёного мяса или его заменителей.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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