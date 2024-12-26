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Готовим праздничный холодец: классика новогоднего стола

2:09
Еда

Новый год приближается, а значит, самое время задуматься о праздничном меню. Помимо классического оливье и селёдки под шубой, на столе многих обязательно появится холодец. Это третье по популярности блюдо на новогоднем столе, но подходит оно не всем.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
холодец

Вся правда о холодце

Несмотря на популярность, холодец имеет противопоказания:

  • Его не рекомендуют людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и подагрой.
  • Высокая калорийность блюда может способствовать набору веса, если потреблять его в больших количествах.

Калорийность холодца:

  • Свиной холодец: около 350 ккал на 100 г.
  • Говяжий: примерно 209 ккал на 100 г.
  • Из курицы: 136 ккал на 100 г.
  • С индейкой: всего 84 ккал на 100 г.

Рецепт домашнего холодца

Если вы хотите сделать холодец сами, попробуйте классический рецепт со свининой.

Ингредиенты:

  • 1 кг свиной рульки,
  • 500 г свинины,
  • 1 луковица,
  • 2–3 лавровых листа,
  • 5–6 горошин душистого перца,
  • 2–4 зубчика чеснока.

Как готовить:

Подготовка мяса

  • Залейте мясо водой, доведите до кипения, слейте первую воду.
  • Промойте мясо, снова залейте водой, добавьте специи.

Варка

  • Доведите до кипения и уменьшите огонь. Варите под крышкой на слабом огне 3 часа.
  • Добавьте крупно нарезанные лук, морковь и зелень. Варите ещё 3–4 часа, не допуская сильного кипения.

Формирование холодца

  • Достаньте мясо и овощи, процедите бульон и остудите.
  • Отделите мясо от костей, нарежьте его и уложите в форму вместе с овощами.
  • Залейте остывшим бульоном.

Охлаждение

  • Поставьте форму с холодцом на балкон или в холодильник до полного застывания.

Теперь ваш домашний холодец готов украсить новогодний стол!

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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