Готовим праздничный холодец: классика новогоднего стола

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год приближается, а значит, самое время задуматься о праздничном меню. Помимо классического оливье и селёдки под шубой, на столе многих обязательно появится холодец. Это третье по популярности блюдо на новогоднем столе, но подходит оно не всем.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain холодец

Вся правда о холодце

Несмотря на популярность, холодец имеет противопоказания:

Его не рекомендуют людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и подагрой.

Высокая калорийность блюда может способствовать набору веса, если потреблять его в больших количествах.

Калорийность холодца:

Свиной холодец: около 350 ккал на 100 г.

Говяжий: примерно 209 ккал на 100 г.

Из курицы: 136 ккал на 100 г.

С индейкой: всего 84 ккал на 100 г.

Рецепт домашнего холодца

Если вы хотите сделать холодец сами, попробуйте классический рецепт со свининой.

Ингредиенты:

1 кг свиной рульки,

500 г свинины,

1 луковица,

2–3 лавровых листа,

5–6 горошин душистого перца,

2–4 зубчика чеснока.

Как готовить:

Подготовка мяса

Залейте мясо водой, доведите до кипения, слейте первую воду.

Промойте мясо, снова залейте водой, добавьте специи.

Варка

Доведите до кипения и уменьшите огонь. Варите под крышкой на слабом огне 3 часа.

Добавьте крупно нарезанные лук, морковь и зелень. Варите ещё 3–4 часа, не допуская сильного кипения.

Формирование холодца

Достаньте мясо и овощи, процедите бульон и остудите.

Отделите мясо от костей, нарежьте его и уложите в форму вместе с овощами.

Залейте остывшим бульоном.

Охлаждение

Поставьте форму с холодцом на балкон или в холодильник до полного застывания.

Теперь ваш домашний холодец готов украсить новогодний стол!

Уточнения

Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.

