Готовим праздничный холодец: классика новогоднего стола

Новый год приближается, а значит, самое время задуматься о праздничном меню. Помимо классического оливье и селёдки под шубой, на столе многих обязательно появится холодец. Это третье по популярности блюдо на новогоднем столе, но подходит оно не всем.
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холодец
Вся правда о холодце
Несмотря на популярность, холодец имеет противопоказания:
Его не рекомендуют людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, печени и подагрой.
Высокая калорийность блюда может способствовать набору веса, если потреблять его в больших количествах.
Калорийность холодца:
Свиной холодец: около 350 ккал на 100 г.
Говяжий: примерно 209 ккал на 100 г.
Из курицы: 136 ккал на 100 г.
С индейкой: всего 84 ккал на 100 г.
Рецепт домашнего холодца
Если вы хотите сделать холодец сами, попробуйте классический рецепт со свининой.
Ингредиенты:
1 кг свиной рульки,
500 г свинины,
1 луковица,
2–3 лавровых листа,
5–6 горошин душистого перца,
2–4 зубчика чеснока.
Как готовить:
Подготовка мяса
Залейте мясо водой, доведите до кипения, слейте первую воду.
Промойте мясо, снова залейте водой, добавьте специи.
Варка
Доведите до кипения и уменьшите огонь. Варите под крышкой на слабом огне 3 часа.
Добавьте крупно нарезанные лук, морковь и зелень. Варите ещё 3–4 часа, не допуская сильного кипения.
Формирование холодца
Достаньте мясо и овощи, процедите бульон и остудите.
Отделите мясо от костей, нарежьте его и уложите в форму вместе с овощами.
Залейте остывшим бульоном.
Охлаждение
Поставьте форму с холодцом на балкон или в холодильник до полного застывания.
Теперь ваш домашний холодец готов украсить новогодний стол!
Уточнения
Холоде́ц (сту́день) — сытное блюдо из сгустившегося до желеобразной массы от охлаждения мясного бульона с кусочками мяса.