Как спасти пересоленные котлеты: два проверенных способа

Иногда при приготовлении котлет можно переборщить с солью. Если вы заметили это до жарки, проблему легко решить, добавив в фарш ещё немного несолёного ингредиента, например, хлеба или нового порционного фарша.
Но что делать, если пересол обнаружился уже после готовности блюда? Не спешите выбрасывать котлеты — есть несколько способов спасти ситуацию.
Сметана отлично справляется с излишней солёностью. Вот как действовать:
Этот метод не только уменьшит солёность, но и придаст блюду нежный сливочный вкус.
Ещё один способ — тушение в сливках с овощами. Как это сделать:
Соль частично перейдёт в овощи, и вкус котлет станет сбалансированным.
Советы на будущее
Чтобы избежать пересола:
Эти простые методы помогут вам справиться с ситуацией и сохранить блюдо.
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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