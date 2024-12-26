Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Капуста на зависть соседям: три способа подкормки для активного роста
Готовим праздничный холодец: классика новогоднего стола
Как семья Жуковых спаслась от цунами на Шри-Ланке 20 лет назад
Одежда на размер больше: случаи, когда это может быть вашим секретным оружием в стиле
Городские оазисы для любителей животных
Свердловская область готовится к всплеску заболеваемости свиным гриппом
Рассказываем, как превратить купленный розмарин в комнатное растение
Как крысы узнают своих хозяев: тайны крысиных чувств
Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая увеличил доходы от туризма на 21%

Как спасти пересоленные котлеты: два проверенных способа

1:42
Еда

Иногда при приготовлении котлет можно переборщить с солью. Если вы заметили это до жарки, проблему легко решить, добавив в фарш ещё немного несолёного ингредиента, например, хлеба или нового порционного фарша.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Но что делать, если пересол обнаружился уже после готовности блюда? Не спешите выбрасывать котлеты — есть несколько способов спасти ситуацию.

Способ 1: Сметана

Сметана отлично справляется с излишней солёностью. Вот как действовать:

  1. Переложите готовые котлеты в сковороду или глубокую посуду.
  2. Залейте их сметаной, чтобы она полностью покрыла мясные "шайбочки".
  3. Протушите котлеты в сметане на среднем огне в течение 10-15 минут.

Этот метод не только уменьшит солёность, но и придаст блюду нежный сливочный вкус.

Способ 2: Сливки с овощами

Ещё один способ — тушение в сливках с овощами. Как это сделать:

  1. Верните котлеты в сковороду.
  2. Залейте их разбавленными водой сливками (соотношение воды и сливок — 1:1).
  3. Добавьте нарезанные овощи (например, картофель, морковь или кабачки).
  4. Поставьте сковороду на минимальный огонь и тушите до полной готовности овощей.

Соль частично перейдёт в овощи, и вкус котлет станет сбалансированным.

Советы на будущее

Чтобы избежать пересола:

  • Добавляйте соль в фарш небольшими порциями, пробуя вкус.
  • Помните, что многие дополнительные ингредиенты (например, соусы) уже содержат соль.

Эти простые методы помогут вам справиться с ситуацией и сохранить блюдо.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок
Красота и стиль
Причёски, которые старят: избегайте этих популярных ошибок Аудио 
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Недвижимость
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию Аудио 
Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован
Банки
Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Самолёт Як-40. Необычный и яркий символ отечественной авиации Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Последние материалы
Юрий Лоза заподозрил машины скорой помощи в обмане
Как Москва меняет будущее Wi-Fi-сетей
Как спасти пересоленные котлеты: два проверенных способа
Три зимние ошибки, которые могут испортить лобовое стекло
Почему Луна исчезнет в Новый год: объяснение учёных
Как сделать купание комфортным для вашей кошки
Первый в России горнолыжный отель all inclusive откроется в Карачаево-Черкесии
В США объяснили эффективность нового китайского бомбардировщика-невидимки
Приталенный силуэт, шоколадно-кремовые оттенки — что ещё будет модно в 2025 году?
Затраты родителей в сфере образования Японии достигли рекорда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.