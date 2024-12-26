Рецепт необычных, вкусных и сочных котлет, которые точно оценят домашние

Попробуйте приготовить очень вкусные котлеты, для которых нужно всего 200 г фарша.
Автор этого рецепта — ведущая блога "Готовим просто вкусно быстро" Елена. Она назвала их "Выгодные" из-за особого состава, пишет tagilcity.ru.
Вам понадобится: 200 г любого мясного фарша, 1 картофель, 1 морковь, 1 луковица, 50 г капусты, 2 ломтиками белого хлеба, 1 зубчик чеснока, 50-70 г панировочных сухарей, по 1 веточке петрушки и укропа, приправы по вкусу.
Приготовление:
Приятного аппетита!
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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