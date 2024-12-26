Рецепт необычных, вкусных и сочных котлет, которые точно оценят домашние

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить очень вкусные котлеты, для которых нужно всего 200 г фарша.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Автор этого рецепта — ведущая блога "Готовим просто вкусно быстро" Елена. Она назвала их "Выгодные" из-за особого состава, пишет tagilcity.ru.

Вам понадобится: 200 г любого мясного фарша, 1 картофель, 1 морковь, 1 луковица, 50 г капусты, 2 ломтиками белого хлеба, 1 зубчик чеснока, 50-70 г панировочных сухарей, по 1 веточке петрушки и укропа, приправы по вкусу.

Приготовление:

Картофель натрите на мелкой тёрке и тщательно отожмите сок.

На мелкой тёрке натрите морковь, капусту и лук мелко нашинкуйте.

Хлеб замочите в молоке, затем отожмите.

В чашку положите фарш, добавьте овощи.

Чеснок натрите на мелкой тёрке, добавьте к фаршу и овощам посолите, положите приправы и мелко нарезанную зелень.

Очень хорошо перемешайте и дайте фаршу отдохнуть минут 15-20.

Когда время прошло, ещё раз перемешайте.

Сковороду хорошо разогрейте, добавьте масло.

Сформируйте котлеты, после чего обваляйте их в сухарях.

Обжарьте с каждой стороны минут 5-7.

Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

