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Рецепт необычных, вкусных и сочных котлет, которые точно оценят домашние

1:27
Еда

Попробуйте приготовить очень вкусные котлеты, для которых нужно всего 200 г фарша.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Автор этого рецепта — ведущая блога "Готовим просто вкусно быстро" Елена. Она назвала их "Выгодные" из-за особого состава, пишет tagilcity.ru.

Вам понадобится: 200 г любого мясного фарша, 1 картофель, 1 морковь, 1 луковица, 50 г капусты, 2 ломтиками белого хлеба, 1 зубчик чеснока, 50-70 г панировочных сухарей, по 1 веточке петрушки и укропа, приправы по вкусу.

Приготовление:

  • Картофель натрите на мелкой тёрке и тщательно отожмите сок.
  • На мелкой тёрке натрите морковь, капусту и лук мелко нашинкуйте.
  • Хлеб замочите в молоке, затем отожмите.
  • В чашку положите фарш, добавьте овощи.
  • Чеснок натрите на мелкой тёрке, добавьте к фаршу и овощам посолите, положите приправы и мелко нарезанную зелень.
  • Очень хорошо перемешайте и дайте фаршу отдохнуть минут 15-20.
  • Когда время прошло, ещё раз перемешайте.
  • Сковороду хорошо разогрейте, добавьте масло.
  • Сформируйте котлеты, после чего обваляйте их в сухарях.
  • Обжарьте с каждой стороны минут 5-7.

Приятного аппетита!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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