Веганский Оливье — вкус Нового года должны почувствовать и те, кто не ест мясо

Новый год уже не за горами, а значит, пора задуматься о праздничном меню. Почему бы не попробовать приготовить что-то необычное и вкусное, но при этом полезное и подходящее для веганов? Предлагаем вам рецепт веганского "Оливье" — это блюдо, которое точно удивит ваших гостей!
Ингредиенты:
Для веганского майонеза:
Приготовление:
Вега́нство (вегани́зм, англ. veganism) — образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей.
Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.
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