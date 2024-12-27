Веганский Оливье — вкус Нового года должны почувствовать и те, кто не ест мясо

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год уже не за горами, а значит, пора задуматься о праздничном меню. Почему бы не попробовать приготовить что-то необычное и вкусное, но при этом полезное и подходящее для веганов? Предлагаем вам рецепт веганского "Оливье" — это блюдо, которое точно удивит ваших гостей!

Фото: commons.wikimedia.org by Tərxan Paşazadə, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салат Зимний

Ингредиенты:

Вареный картофель — 270 г

Вареная морковь — 100 г

Солёные или свежие огурцы (по желанию) — 200 г

Тофу — 65 г

Вареная вегетарианская колбаса — 130 г

Горошек — 65 г

Веганский майонез — 160 г

Укроп — 4 г

Для веганского майонеза:

Миндальное молоко — 150 г

Дижонская горчица — 10 г

Столовый уксус — 4 г

Соль — 3 г

Оливковое масло — 60 г

Ксантановая камедь — 2 г

Сироп топинамбура — 6 г

Приготовление:

Нарежьте все ингредиенты кубиками размером примерно 1 см. Приготовьте веганский майонез, смешав все ингредиенты для него при помощи блендера. Нарежьте укроп. Тщательно перемешайте все нарезанные ингредиенты с майонезом.

Уточнения

Вега́нство (вегани́зм, англ. veganism) — образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей.



Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

