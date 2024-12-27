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Веганский Оливье — вкус Нового года должны почувствовать и те, кто не ест мясо

1:19
Еда

Новый год уже не за горами, а значит, пора задуматься о праздничном меню. Почему бы не попробовать приготовить что-то необычное и вкусное, но при этом полезное и подходящее для веганов? Предлагаем вам рецепт веганского "Оливье" — это блюдо, которое точно удивит ваших гостей!

Салат Зимний
Фото: commons.wikimedia.org by Tərxan Paşazadə, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Зимний

Ингредиенты:

  • Вареный картофель — 270 г
  • Вареная морковь — 100 г
  • Солёные или свежие огурцы (по желанию) — 200 г
  • Тофу — 65 г
  • Вареная вегетарианская колбаса — 130 г
  • Горошек — 65 г
  • Веганский майонез — 160 г
  • Укроп — 4 г

Для веганского майонеза:

  • Миндальное молоко — 150 г
  • Дижонская горчица — 10 г
  • Столовый уксус — 4 г
  • Соль — 3 г
  • Оливковое масло — 60 г
  • Ксантановая камедь — 2 г
  • Сироп топинамбура — 6 г

Приготовление:

  1. Нарежьте все ингредиенты кубиками размером примерно 1 см.
  2. Приготовьте веганский майонез, смешав все ингредиенты для него при помощи блендера.
  3. Нарежьте укроп.
  4. Тщательно перемешайте все нарезанные ингредиенты с майонезом.

Уточнения

Вега́нство (вегани́зм, англ. veganism) — образ жизни, стремящийся к исключению (насколько это возможно и реализуемо) всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды или любых других целей.

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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