Доктор Мясников развеял популярный миф о сливочном масле

В последнее время многие сторонники здорового образа жизни начали отказываться от сливочного масла, но доктор Александр Мясников считает это ошибкой. Этот продукт незаменим для организма и подходит для приготовления множества блюд.
Сливочное масло является источником витаминов A, B, C, D и E. Эти витамины играют важную роль в поддержании здоровья кожи и волос. Регулярное употребление сливочного масла может помочь избавиться от сухости кожи и волос. Кроме того, оно благоприятно влияет на сосуды, способствуя нормализации уровня холестерина.
В своей авторской программе "Доктор Мясников" на канале "Россия 1" врач заявил, что всё больше специалистов приходят к выводу о допустимости жарки на сливочном масле. Это связано с тем, что при жарке растительных масел образуются менее полезные жиры.
Но какое из множества масел, доступных на рынке, является самым полезным? Кардиолог рекомендует выбирать масла с высоким содержанием жира.
"Я бы покупал 82%. А какой смысл экономить? Честно говоря, не могу дать ответ на этот вопрос", — подчеркнул специалист.
Холестери́н (др.-греч. χολή «жёлчь» + στερεός «твёрдый»), холестеро́л (англ. cholesterol) — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека.
Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.
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