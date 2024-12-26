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Добавьте это в тесто для блинов, и они получатся мягче и воздушнее, чем когда-либо

2:45
Еда

Даже с обычным тестом для блинов можно создать настоящие кулинарные шедевры. Какие ингредиенты добавить, чтобы сделать их ещё мягче и нежнее?

Блины
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara
Блины

Блины — это не только любимое, но и весьма разнообразное блюдо. Во Франции, где они зародились, существуют свои уникальные традиции их приготовления, но, безусловно, в каждой стране они готовятся по-своему. Как же незначительные изменения в рецептуре могут повлиять на конечный результат?

Молоко не только придаёт тесту мягкость и кремообразность, но и значительно улучшает вкус. Если же добавить воды, то получится не оладьи, а скорее панировочные сухари. Сливки, йогурт и кефир также обладают узнаваемым вкусом, но при их использовании часто возникают проблемы с переворачиванием блинов — они могут рваться. Если вы хотите использовать эти молочные продукты, лучше выбрать рецепт более плотных и компактных блинов, а не тонких.

Что касается муки, то белая пшеничная мука имеет нейтральный вкус и обладает необходимой мягкостью, а её клейковина обеспечивает гибкость. Заменители муки, которые могут быть более полезными для здоровья, могут ухудшить связность теста. Тем не менее, даже в этом случае можно приготовить тонкие блинчики, но лучше делать их поменьше.

Вместо яиц в тесто для блинов можно добавить бананы, яблочное пюре или семена чиа, но они не являются такими же хорошими связующими веществами, как яйца. Даже в этом случае полезно делать блины меньшего размера и часто немного выше, чем очень тонкие французские блинчики.

Что лучше в тесте для блинов: газированная вода или пищевая сода?

Добавление газированной воды может значительно улучшить вкус блинов. Это не означает, что молоко полностью заменяется газированной водой. Газированная вода может составлять, например, треть или максимум половину жидкости. Без молока блины потеряют свой вкус, а это, безусловно, будет огорчительно.

То же самое происходит и с использованием пищевой соды. Всего лишь небольшое количество соды сделает блины более мягкими и податливыми, при этом не изменив вкус. Как вы могли убедиться в этом посте, пищевую соду можно использовать в тесте для блинов, и её применение при приготовлении блинов ничем не отличается. При приготовлении теста достаточно буквально щепотки соды. Инсайдеры говорят, что это одна из лучших добавок, которые они используют при приготовлении блинов и оладий.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2][./Блины#cite_note-_66ec5955b8d0fee9-2 [2]] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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