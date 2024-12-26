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Кому не стоит добавлять зелень в блюда? Советы от доктора Мясникова о петрушке и кинзе

1:07
Еда

Любимая многими петрушка, кинза и другая зелень не всегда являются полезными. Особую осторожность с ними следует проявлять двум категориям людей.

петрушка
Фото: pxhere
петрушка

Какой салат можно представить без ярких зеленых "акцентов"? Они не только радуют глаз, но и способствуют хорошему пищеварению. Однако не все могут позволить себе употребление свежей зелени.

Эти травы, такие как кинза и петрушка, известны высоким содержанием витамина К. Но такую зелень стоит использовать с осторожностью. Существует две группы людей, для которых ее употребление может оказаться не только бесполезным, но и потенциально опасным.

Как подчеркнул известный врач Александр Мясников в передаче "О самом главном" на канале "Россия 1", людям, принимающим антикоагулянты, следует избегать зелени. Дело в том, что витамин К способен ослаблять действие лекарств, которые предназначены для снижения свертываемости крови. Более того, потребление витамина К может усугубить состояние при мочекаменной болезни.

Уточнения

Кориа́ндр посевно́й, или кориа́ндр овощно́й, или кинза́ (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).
 

Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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