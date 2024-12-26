Кому не стоит добавлять зелень в блюда? Советы от доктора Мясникова о петрушке и кинзе

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Любимая многими петрушка, кинза и другая зелень не всегда являются полезными. Особую осторожность с ними следует проявлять двум категориям людей.

Фото: pxhere петрушка

Какой салат можно представить без ярких зеленых "акцентов"? Они не только радуют глаз, но и способствуют хорошему пищеварению. Однако не все могут позволить себе употребление свежей зелени.

Эти травы, такие как кинза и петрушка, известны высоким содержанием витамина К. Но такую зелень стоит использовать с осторожностью. Существует две группы людей, для которых ее употребление может оказаться не только бесполезным, но и потенциально опасным.

Как подчеркнул известный врач Александр Мясников в передаче "О самом главном" на канале "Россия 1", людям, принимающим антикоагулянты, следует избегать зелени. Дело в том, что витамин К способен ослаблять действие лекарств, которые предназначены для снижения свертываемости крови. Более того, потребление витамина К может усугубить состояние при мочекаменной болезни.

Уточнения

Кориа́ндр посевно́й, или кориа́ндр овощно́й, или кинза́ (лат. Coriándrum sátivum) — однолетнее травянистое растение рода Кориандр (Coriandrum) семейства Зонтичные (Apiaceae).





Алекса́ндр Леони́дович Мяснико́в (род 15 сентября 1953, Ленинград, РСФСР, СССР) — советский и российский врач-кардиолог, врач общей практики, теле-, радиоведущий и общественный деятель, автор книг о здоровье.

