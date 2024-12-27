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Самый быстрый способ почистить креветки: как превратить креветки в гурманское блюдо

2:59
Еда

Любите креветки, но их подготовка кажется слишком сложной? Не отказывайтесь от этого полезного и вкусного продукта! С правильными техниками вы сможете очистить креветки быстро и легко.

Вареные креветки
Фото: flickr.com by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареные креветки

Зачем очищать креветки

Кишечный тракт креветки, известный как вена, безопасен для употребления, но может испортить внешний вид блюда или дать ощущение песка. Чтобы этого избежать, вену лучше удалить.

Как очистить замороженные креветки

Разморозьте креветки в холодной воде, меняя воду каждые 5 минут. Это займет около 30 минут.
Для более длительного варианта оставьте креветки в холодильнике на несколько часов.
После разморозки приступайте к очистке: удалите голову, панцирь и при необходимости хвост.

Работа со свежими креветками

Если вы используете свежие креветки, следуйте этим шагам:

  • Удалите голову, поворачивая или отрывая её.
  • Снимите ножки и панцирь, начиная с той части, где была голова.
  • Хвост можно оставить для удобства подачи.
  • Удалите вену, сделав надрез вдоль спинки.

Совет: Не выбрасывайте головы и панцири. Из них можно приготовить ароматный бульон или соус. Заморозьте остатки, если не планируете готовить сразу.

Соус из панцирей креветок

Ингредиенты:

  • Панцири креветок — 300 г
  • Лук, чеснок — 100 г
  • Томатная паста — 1 ст. ложка
  • Бульон куриный — 1 стакан
  • Вино — &frac12 стакана
  • Масло — 2 ст. ложки
  • Соль, перец, специи, зелень

Приготовление:

  1. Обжарьте лук и чеснок на масле.
  2. Добавьте панцири и обжаривайте несколько минут.
  3. Вмешайте томатную пасту, влейте бульон и вино.
  4. Посолите, поперчите и добавьте специи. Варите 15-20 минут.
  5. Подавайте соус, посыпав зеленью.

Ускоряем процесс: полезные инструменты

  • Нож с закругленным лезвием поможет одновременно снять панцирь и удалить вену.
  • Щипцы для креветок ускоряют процесс: они разрезают панцирь и освобождают креветку за одно движение.
  • Кухонные ножницы удобны для разрезания панциря вдоль спинки.
  • Зубочистка или бамбуковая палочка пригодятся для аккуратного удаления вены, даже если панцирь остается целым.

Как очистить вареные креветки

  1. Дайте им остыть.
  2. Удалите голову и ножки, затем аккуратно снимите панцирь.

Если панцирь мягкий, снимайте по сегментам. Хвост и вену уберите по желанию.

Чистка руками: пошагово

  1. Разморозьте креветки
  2. Удалите голову, повернув её
  3. Снимите ножки и панцирь
  4. Уберите хвост (если нужно)
  5. Надрежьте спинку и извлеките вену
  6. Промойте креветки, удаляя остатки панциря

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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