Чипсы своими руками: полезный рецепт для всей семьи

Вкусные, хрустящие, манящие… Но что скрывается за яркой упаковкой любимого перекуса? Чипсы давно стали привычным выбором для взрослых и детей, но задумывались ли вы, чем они могут навредить? Давайте разберёмся: так ли они безобидны и можно ли их есть без вреда для здоровья.
Чипсы обладают свойством вызывать привыкание. Высокое содержание соли и углеводов стимулирует выработку дофамина — гормона удовольствия. Чем больше вы едите, тем больше хочется. Итог — лишние калории и быстрый набор веса. Пачка весом 100 граммов содержит около 600 ккал, что составляет треть дневной нормы. А с учётом того, что чипсы не утоляют голод, за год вы можете набрать больше 12 кг.
Но лишний вес — не единственная проблема.
Кроме того, чипсы, приготовленные путём обжарки, практически полностью теряют витамины и полезные вещества. Остаётся только крахмал — продукт с высоким гликемическим индексом, который увеличивает уровень сахара в крови.
Считаете, что морковные или свекольные чипсы — это полезная альтернатива? Увы, если они жареные, то калорийность и вред от соли остаются такими же. Лучший вариант — приготовить чипсы дома. Например, подсушить тонкие ломтики овощей в духовке без соли и масла.
В 100 граммах чипсов можно найти немного витаминов и микроэлементов, например, магний, фосфор, витамин Е. Однако их количество слишком мало, чтобы компенсировать общий вред. Чипсы нельзя считать полноценным продуктом питания.
Рекомендаций по регулярному употреблению чипсов не существует. Для здорового человека 100 граммов раз в месяц не нанесут значительного вреда. Но разделите пачку на несколько порций — так будет безопаснее для желудка. Если же у вас есть сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с почками, лучше отказаться от чипсов совсем.
Педиатры категорически против регулярного употребления чипсов детьми.
Если вы хотите побаловать ребёнка, дождитесь, пока ему исполнится 5 лет, и приготовьте овощные чипсы дома.
Если очень хочется, включите чипсы в праздничный стол. Например, приготовьте салат с копчёной курицей:
Салат готов! Помните: редкие уступки желаниям — это нормально, если соблюдать меру.
Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре). Т
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