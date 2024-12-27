Чипсы своими руками: полезный рецепт для всей семьи

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Вкусные, хрустящие, манящие… Но что скрывается за яркой упаковкой любимого перекуса? Чипсы давно стали привычным выбором для взрослых и детей, но задумывались ли вы, чем они могут навредить? Давайте разберёмся: так ли они безобидны и можно ли их есть без вреда для здоровья.

Фото: commons.wikimedia.org by Сомиан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чипсы

Чем опасны чипсы

Чипсы обладают свойством вызывать привыкание. Высокое содержание соли и углеводов стимулирует выработку дофамина — гормона удовольствия. Чем больше вы едите, тем больше хочется. Итог — лишние калории и быстрый набор веса. Пачка весом 100 граммов содержит около 600 ккал, что составляет треть дневной нормы. А с учётом того, что чипсы не утоляют голод, за год вы можете набрать больше 12 кг.

Но лишний вес — не единственная проблема.

Высокое содержание соли способствует:

нарушению работы сердца

ухудшению функций желудка и кишечника

повышению уровня холестерина и образованию бляшек

Кроме того, чипсы, приготовленные путём обжарки, практически полностью теряют витамины и полезные вещества. Остаётся только крахмал — продукт с высоким гликемическим индексом, который увеличивает уровень сахара в крови.

Миф о "здоровых" снеках

Считаете, что морковные или свекольные чипсы — это полезная альтернатива? Увы, если они жареные, то калорийность и вред от соли остаются такими же. Лучший вариант — приготовить чипсы дома. Например, подсушить тонкие ломтики овощей в духовке без соли и масла.

Польза чипсов: миф или реальность

В 100 граммах чипсов можно найти немного витаминов и микроэлементов, например, магний, фосфор, витамин Е. Однако их количество слишком мало, чтобы компенсировать общий вред. Чипсы нельзя считать полноценным продуктом питания.

Сколько можно есть без вреда

Рекомендаций по регулярному употреблению чипсов не существует. Для здорового человека 100 граммов раз в месяц не нанесут значительного вреда. Но разделите пачку на несколько порций — так будет безопаснее для желудка. Если же у вас есть сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с почками, лучше отказаться от чипсов совсем.

А детям

Педиатры категорически против регулярного употребления чипсов детьми.

Высокое содержание жира и соли может спровоцировать:

ожирение;

проблемы с памятью и мышлением;

развитие гастрита.

Если вы хотите побаловать ребёнка, дождитесь, пока ему исполнится 5 лет, и приготовьте овощные чипсы дома.

Как разнообразить рацион с чипсами

Если очень хочется, включите чипсы в праздничный стол. Например, приготовьте салат с копчёной курицей:

курица копчёная — 150 г

варёные яйца — 2 шт

консервированная кукуруза — 80 г

морковь по-корейски — 80 г

чипсы — 70 г

майонез — 80 г

Приготовление:

Нарежьте курицу и яйца кубиками. Морковь измельчите, чипсы поломайте. Уложите ингредиенты слоями, промазывая майонезом: курица, морковь, кукуруза, чипсы.

Салат готов! Помните: редкие уступки желаниям — это нормально, если соблюдать меру.

Уточнения

Чи́псы (амер. англ. chips, от chip — тонкий кусочек) — закуска, представляющая собой тонкие ломтики картофеля (в британском английском chips — картофель фри, чипсы — crisps), реже — других корнеплодов (например, топинамбура) или различных плодов, как правило, обжаренных в масле (фритюре). Т

