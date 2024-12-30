Глаз дракона: как выбрать, хранить и готовить личи

3:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите попробовать фрукт с мистическим названием? Глаз дракона можно не только смотреть, но и есть! Однако вам не потребуется копьё и охота на мифических существ. Речь идёт о личи — экзотическом фрукте из Китая, который поразит вас своим вкусом и полезными свойствами. Давайте узнаем больше об этом удивительном плоде.

История и состав личи

Личи — фрукт с более чем двухтысячелетней историей. Его родиной является южный Китай, где он считался лакомством императоров. Например, Лю Чжэнь отправлял гонцов за сотни миль, чтобы получить любимое угощение. Сегодня личи выращивают в Азии, Африке, Австралии и Америке.

Этот небольшой плод, размером 3-4 см, покрыт шершавой несъедобной кожурой. Внутри — белая сочная мякоть с чёрным семенем. Личи удивляет не только вкусом, но и низкой калорийностью — всего 66 ккал на 100 г. В составе присутствуют углеводы, немного белков и жиров, а также множество витаминов и минералов.

Чем полезен личи

Личи — настоящая витаминная находка. Один плод содержит около 70 мг витамина С — это почти суточная норма. Антиоксидантные свойства этого витамина помогают защищать клетки организма, ускоряют их регенерацию и поддерживают иммунитет. Личи богат витаминами группы В, которые важны для нервной системы и обмена веществ.

Другие полезные свойства:

Нормализует пищеварение благодаря клетчатке.

Снижает уровень холестерина.

Поддерживает нормальный уровень сахара в крови.

Выводит токсины благодаря полифенолам.

Улучшает состояние кожи, делая её упругой и сияющей.

Помогает бороться со стрессом и депрессией.

Этот фрукт подходит не только для ЗОЖников, но и для гурманов, так как его используют в десертах, коктейлях и даже основных блюдах.

Как выбрать и есть личи

Чтобы насладиться вкусом личи, важно правильно выбрать и подготовить его:

Как выбрать

Яркая кожура красного, розового или оранжевого цвета.

Упругий, но не слишком мягкий плод.

Свежий аромат с нотками розы.

Избегайте плодов с вмятинами, пятнами или плесенью.

Как очистить:

Промойте плод под водой.

Сделайте надрез на кожуре и снимите её.

Разрежьте мякоть, удалите семя.

Совет: чтобы не потерять сок, можно съесть мякоть целиком, а косточку выплюнуть.

Как хранить:

В холодильнике: до 2-3 дней в бумажном пакете или контейнере с отверстиями.

В заморозке: предварительно очистите плоды от кожуры и семян, поместите в герметичный пакет. Замороженные личи сохраняют вкус до 6 месяцев.

Вред и ограничения

Несмотря на все полезные свойства, личи следует употреблять умеренно. Взрослым достаточно 10-15 плодов в день, детям — не более пяти. Личи может вызывать аллергию у чувствительных людей. Недозрелые плоды способны спровоцировать гипогликемию, хотя это маловероятно. Беременным и детям лучше начинать с небольших порций.

Как использовать личи в кулинарии

Личи универсален: его едят свежим, добавляют в десерты, салаты и напитки. Попробуйте приготовить освежающий коктейль: смешайте мякоть личи с льдом, соком лайма и газированной водой. Личи также консервируют в сиропе или сушат — в этом виде он напоминает орех.

Уточнения

Личи́ кита́йское, или личжи́ китайские (лат. Lítchi chinénsis, кит. 荔枝, пиньинь lìzhī, палл. личжи́) — плодовое дерево семейства Сапиндовых, которое возделывается на юго-востоке Китая (Гуандун, Фуцзянь) как минимум с XI века. Варианты написания: «лиджи», «лайси», «лиси», «китайская слива».



