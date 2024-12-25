Магический ингредиент: как сделать полезными Оливье, Селедку под шубой и Мимозу?

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

На Новый год большинство россиян, конечно же, будут готовить всеми любимые традиционные салаты. Нутрициолог Наталья Фарисеева рассказала, как сделать привычные "Оливье", "Мимоза" и "Селедку под шубой" намного полезнее.

Фото: commons.wikimedia.org by Silar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат оливье

"Обычно они содержат майонез, колбасу, морковь, картофель, что делает их очень калорийными и не очень полезными. Также это тяжелое для пищеварения сочетание продуктов: рыба с картофелем, свеклой, яйцами и жирным майонезом", — цитирует эксперта "СЭ".

Чтобы превратить эти блюда в полезные, нужно заменить несколько ингредиентов или подобрать альтернативу.

"Оливье"

Здесь можно заменить колбасу на запеченное мясо птицы, картофель — на авокадо. Яйца, соленые огурцы и зеленый горошек можно оставить. Хорошо будет добавить каперсы, которые содержат клетчатку, оказывающую помощь в переваривании. Также они богаты кверцетином, имеющим противовоспалительный эффект.

Майонез лучше не покупать, а сделать самим из желтков яиц, смеси оливкового и подсолнечного масла, горчицы и лимонного сока.

"Селедка под шубой"

Картофель замените на цветную капусту, морковь на авокадо и сделайте домашний майонез. Цветную капусту нужно не отваривать, а запечь в духовке до готовности при температуре180-200 градусов.

Укладывать салат лучше слоями: капуста, авокадо, лук, майонез, селедка, яйцо, свекла, майонез. Хранить его можно не дольше шести часов.

"Мимоза"

Замените консервы на слабосоленую семгу.

В итоге для салата понадобится слабосоленая семга, репчатый лук, маринованные огурцы, зеленый лук, помидор, салатные листья, оливки и каперсы.

Для соуса смешайте в одном стакане оливковое масло с тростниковым сахаром, горчицей, солью и соком лимона. Этот салат обладает прекрасным балансом белков, жиров и углеводов.

Уточнения

Оливье — популярный в России салат.

