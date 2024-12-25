Магический ингредиент: как сделать полезными Оливье, Селедку под шубой и Мимозу?

На Новый год большинство россиян, конечно же, будут готовить всеми любимые традиционные салаты. Нутрициолог Наталья Фарисеева рассказала, как сделать привычные "Оливье", "Мимоза" и "Селедку под шубой" намного полезнее.
"Обычно они содержат майонез, колбасу, морковь, картофель, что делает их очень калорийными и не очень полезными. Также это тяжелое для пищеварения сочетание продуктов: рыба с картофелем, свеклой, яйцами и жирным майонезом", — цитирует эксперта "СЭ".
Чтобы превратить эти блюда в полезные, нужно заменить несколько ингредиентов или подобрать альтернативу.
Здесь можно заменить колбасу на запеченное мясо птицы, картофель — на авокадо. Яйца, соленые огурцы и зеленый горошек можно оставить. Хорошо будет добавить каперсы, которые содержат клетчатку, оказывающую помощь в переваривании. Также они богаты кверцетином, имеющим противовоспалительный эффект.
Майонез лучше не покупать, а сделать самим из желтков яиц, смеси оливкового и подсолнечного масла, горчицы и лимонного сока.
Картофель замените на цветную капусту, морковь на авокадо и сделайте домашний майонез. Цветную капусту нужно не отваривать, а запечь в духовке до готовности при температуре180-200 градусов.
Укладывать салат лучше слоями: капуста, авокадо, лук, майонез, селедка, яйцо, свекла, майонез. Хранить его можно не дольше шести часов.
Замените консервы на слабосоленую семгу.
В итоге для салата понадобится слабосоленая семга, репчатый лук, маринованные огурцы, зеленый лук, помидор, салатные листья, оливки и каперсы.
Для соуса смешайте в одном стакане оливковое масло с тростниковым сахаром, горчицей, солью и соком лимона. Этот салат обладает прекрасным балансом белков, жиров и углеводов.
Оливье — популярный в России салат.
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