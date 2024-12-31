В чем опасность соленых продуктов для людей с гипертонией

Соленые огурцы, наряду с квашеной капустой, являются одними из самых популярных заготовок на зиму. Однако не все могут позволить себе их регулярное потребление, особенно люди с повышенным артериальным давлением. Теледоктор Елена Малышева расставила акценты в этом вопросе в эфире программы "Жить здорово!".
Элена Малышева отметила, что соленые огурцы, помидоры и капусту следует употреблять с осторожностью только тем, у кого нет проблем с давлением. Гипертоникам нужно внимательно подходить к своему меню, ведь консервы содержат большое количество соли, а её избыток может привести к серьезным последствиям для здоровья.
"Не советую прямые соленья: соленые помидоры, соленые огурцы, соленую рыбу и так далее", — подчеркнула врач.
Это предупреждение важно для всех, кто страдает гипертонией, поскольку чрезмерное потребление соли может серьезно повлиять на здоровье и усугубить проблемы с давлением.
Консервация (лат. conservatio, сохранение) — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).
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