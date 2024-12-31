В чем опасность соленых продуктов для людей с гипертонией

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Соленые огурцы, наряду с квашеной капустой, являются одними из самых популярных заготовок на зиму. Однако не все могут позволить себе их регулярное потребление, особенно люди с повышенным артериальным давлением. Теледоктор Елена Малышева расставила акценты в этом вопросе в эфире программы "Жить здорово!".

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солёные огурцы

Кто не должен есть соленья

Элена Малышева отметила, что соленые огурцы, помидоры и капусту следует употреблять с осторожностью только тем, у кого нет проблем с давлением. Гипертоникам нужно внимательно подходить к своему меню, ведь консервы содержат большое количество соли, а её избыток может привести к серьезным последствиям для здоровья.

О чем стоит помнить

"Не советую прямые соленья: соленые помидоры, соленые огурцы, соленую рыбу и так далее", — подчеркнула врач.

Это предупреждение важно для всех, кто страдает гипертонией, поскольку чрезмерное потребление соли может серьезно повлиять на здоровье и усугубить проблемы с давлением.

Уточнения

Консервация (лат. conservatio, сохранение) — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

