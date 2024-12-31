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В чем опасность соленых продуктов для людей с гипертонией

1:05
Еда

Соленые огурцы, наряду с квашеной капустой, являются одними из самых популярных заготовок на зиму. Однако не все могут позволить себе их регулярное потребление, особенно люди с повышенным артериальным давлением. Теледоктор Елена Малышева расставила акценты в этом вопросе в эфире программы "Жить здорово!".

Солёные огурцы
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солёные огурцы

Кто не должен есть соленья

Элена Малышева отметила, что соленые огурцы, помидоры и капусту следует употреблять с осторожностью только тем, у кого нет проблем с давлением. Гипертоникам нужно внимательно подходить к своему меню, ведь консервы содержат большое количество соли, а её избыток может привести к серьезным последствиям для здоровья.

О чем стоит помнить

"Не советую прямые соленья: соленые помидоры, соленые огурцы, соленую рыбу и так далее", — подчеркнула врач.

Это предупреждение важно для всех, кто страдает гипертонией, поскольку чрезмерное потребление соли может серьезно повлиять на здоровье и усугубить проблемы с давлением.

Уточнения

Консервация (лат. conservatio, сохранение) — действия, направленные на долгосрочное сохранение объектов (напр. пищевых продуктов, древесины, предприятий, исторических памятников и др.).

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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