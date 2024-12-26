Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, чтобы ёлка не стала угрозой для питомца
Возраст и пластика: какие пластические операции делать в 20, 30 и 40 лет
Как выбрать соседей для кабачков, чтобы не потерять урожай
Как правильно заполнять графы в протоколе, чтобы избежать проблем
Сколько может потерять YouTube, если его заблокируют в России
Как легко очистить кухонную плитку от жира и грязи? Используйте этот метод
Почему всем стоит принимать магний: спасение от стресса и бессонницы
Хотите крупную cмoрoдину? Попробуйте применить эту пoдкoрмку
Как открытие изменило наше понимание эволюции планетных систем

Медовые пряники: рецепт, который согревает сердце и может стать милым новогодним презентом

2:27
Еда

Этот рецепт медовых пряников стал настоящим хитом на многих кухнях. Он всегда пользуется огромной популярностью. Пряники получаются невероятно вкусными и ароматными!

Ингредиенты

Для теста:

  • Мед — 3 ст. л.
  • Сахар — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 100 г
  • Пшеничная мука — 500 г
  • Молотая корица — 0,5 ч. л.
  • Молотый мускатный орех — 1/2 ч. л.
  • Ванилин — 5 г
  • Сода — 0,5 ч. л.

Для глазури:

  • Яичный белок — 1 шт.
  • Сахарная пудра — 150 г
  • Лимонный сок — 10 г

Приготовление

  1. В глубокой миске соедините мед, сахар и яйца. Взбейте смесь до однородности. Затем добавьте размягченное сливочное масло и снова перемешайте. В последнюю очередь постепенно введите просеянную муку, корицу, мускатный орех и ванилин. В конце добавьте соду, гашеную уксусом, и тщательно перемешайте тесто.
  2. Сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20 минут. Это нужно для того, чтобы тесто стало более упругим и легче раскатывалось.
  3. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт толщиной около 3 мм. С помощью формочек вырежьте печенье желаемой формы.
  4. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 20 минут. Готовность проверяйте зубочисткой — она должна оставаться сухой.
  5. Пока пряники пекутся, сделайте глазурь: взбейте яичный белок до устойчивых пиков. Затем постепенно добавляйте сахарную пудру, продолжая взбивать. В конце добавьте лимонный сок и снова перемешайте до получения густой, однородной массы.
  6. Достаньте пряники из духовки и дайте им немного остыть. С помощью кондитерского мешка нанесите глазурь на пряники, создавая узоры по вашему вкусу. Дайте глазури полностью застыть.

Приятного аппетита! Эти медовые пряники станут отличным дополнением к чаепитию или прекрасным подарком для близких.

Уточнения

Пря́ник (пря́ник, пря́нец, пря́ничек, перник) — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста; печенье на меду или сахаре с пряностями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Российский шоу-бизнес
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых Аудио 
Салат с курицей и черносливом, который покорит вас
Еда и рецепты
Салат с курицей и черносливом, который покорит вас Аудио 
Приговорённая к 6,5 годам колонии Татьяна Лазарева* высказалась о вердикте суда
Шоу-бизнес
Приговорённая к 6,5 годам колонии Татьяна Лазарева* высказалась о вердикте суда Аудио 
Популярное
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье

В семье футболиста Дмитрия Тарасова и блогера Анастасии Костенко появился пятый малыш.

Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Что известно о причинах крушения Эмбраера Азербайджанских авиалиний в Казахстане Любовь Степушова ЛАЗ-695. Легендарный советский автобус городских и пригородных маршрутов Дмитрий Плотников Тайны Троице-Сергиевой лавры кроются в месте упокоения иноков Игорь Буккер
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Анастасия Волочкова раскрыла возраст нынешнего избранника
Последние материалы
Почему всем стоит принимать магний: спасение от стресса и бессонницы
Медовые пряники: рецепт, который согревает сердце и может стать милым новогодним презентом
Хотите крупную cмoрoдину? Попробуйте применить эту пoдкoрмку
Как открытие изменило наше понимание эволюции планетных систем
Риск для других детей: когда лучше подождать с возвращением в сад после ОРВИ
Как вырастить сладкие овощи и корнеплоды?
Опасный лишай у кошек: как защитить питомца и себя
А в чём предательство? Фигуристка Шаботова оправдалась за переход в сборную Украины
Чем опасны угощения со стола для вашей собаки
Преодолейте сухость кожи зимой с помощью правильного ухода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.