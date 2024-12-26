Медовые пряники: рецепт, который согревает сердце и может стать милым новогодним презентом

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт медовых пряников стал настоящим хитом на многих кухнях. Он всегда пользуется огромной популярностью. Пряники получаются невероятно вкусными и ароматными!

Ингредиенты

Для теста:

Мед — 3 ст. л.

Сахар — 100 г

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 100 г

Пшеничная мука — 500 г

Молотая корица — 0,5 ч. л.

Молотый мускатный орех — 1/2 ч. л.

Ванилин — 5 г

Сода — 0,5 ч. л.

Для глазури:

Яичный белок — 1 шт.

Сахарная пудра — 150 г

Лимонный сок — 10 г

Приготовление

В глубокой миске соедините мед, сахар и яйца. Взбейте смесь до однородности. Затем добавьте размягченное сливочное масло и снова перемешайте. В последнюю очередь постепенно введите просеянную муку, корицу, мускатный орех и ванилин. В конце добавьте соду, гашеную уксусом, и тщательно перемешайте тесто. Сформируйте из теста шар, заверните его в пищевую пленку и уберите в холодильник на 20 минут. Это нужно для того, чтобы тесто стало более упругим и легче раскатывалось. Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его в пласт толщиной около 3 мм. С помощью формочек вырежьте печенье желаемой формы. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправьте в разогретую до 180°C духовку на 20 минут. Готовность проверяйте зубочисткой — она должна оставаться сухой. Пока пряники пекутся, сделайте глазурь: взбейте яичный белок до устойчивых пиков. Затем постепенно добавляйте сахарную пудру, продолжая взбивать. В конце добавьте лимонный сок и снова перемешайте до получения густой, однородной массы. Достаньте пряники из духовки и дайте им немного остыть. С помощью кондитерского мешка нанесите глазурь на пряники, создавая узоры по вашему вкусу. Дайте глазури полностью застыть.

Приятного аппетита! Эти медовые пряники станут отличным дополнением к чаепитию или прекрасным подарком для близких.

Уточнения

Пря́ник (пря́ник, пря́нец, пря́ничек, перник) — мучное кондитерское изделие, выпекаемое из специального пряничного теста; печенье на меду или сахаре с пряностями.

