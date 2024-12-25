Для закусок — самое то! Топ-5 домашних соусов от шефа к новогоднему столу

Многие хозяйки сейчас, перед Новым годом, задумываются о том, как сделать праздничный стол не только вкусным, но и полезным. Шеф-повар ресторана LEROY Денис Сидоркин предложил в беседе с Monetimes. Ru топ-5 полезных соусов, которые легко приготовить дома.
Этот французский соус делается из мякоти различных продуктов — моркови, свеклы, шпината или даже манго. Получается жидкое пюре, которое не только полезно, но и красиво смотрится на тарелке.
Этот соус можно сделать на основе оливкового масла с добавлением свежевыжатого сока не только лимона, но и других цитрусовых. Острый перец придаст пикантность, а сочетание с зеленью сделает его еще более ароматным.
Приготовить его проще, чем кажется. Для этого понадобятся три желтка, ложка горчицы, ложка сахара и пол-ложки соли.
Взбейте желтки, постепенно добавляя пол-литра растительного масла, и ваш домашний майонез готов.
Не забудьте добавить любимые приправы для особого вкуса!
Они содержат полезные ингредиенты и могут добавить разнообразия в ваши блюда.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру. Соусы придают более сочную консистенцию блюдам и повышают их калорийность.
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