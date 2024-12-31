Аллергия на мандарины: как избежать неприятных последствий

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Мандарины — любимый зимний фрукт, который ассоциируется с новогодними праздниками. Однако, как и с любым другим продуктом, важно соблюдать меру. Диетолог Антонина Стародубова поделилась рекомендациями по безопасному потреблению цитрусовых.

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Сколько мандаринов можно есть в день

Мандарины не являются высококалорийным продуктом, ведь на 100 граммов их приходится всего около 40 ккал. Однако, несмотря на все полезные свойства, важно не переусердствовать. Эксперт советует съедать не более 200-250 граммов мандаринов в день, что эквивалентно 4-5 плодам.

Полезные свойства мандаринов

Мандарины — это не только вкусный фрукт, но и источник множества витаминов. В них содержатся витамины С, группы В, А, органические кислоты, биофлавоноиды и клетчатка. Эти компоненты играют ключевую роль в поддержке иммунной системы, улучшении работы сердечно-сосудистой системы и пищеварения.

Возможные риски

Несмотря на все преимущества, мандарины могут вызвать аллергическую реакцию, если употреблять их в избытке. У некоторых людей это может проявляться в виде зуда и высыпаний, даже если они абсолютно здоровы. Поэтому важно соблюдать умеренность.

Уточнения

Иммуните́т человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).



