Простой и вкусный домашний майонез — его густоту регулируйте сами огуречным рассолом

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом рецепте мы расскажем, как приготовить вкусный и полезный майонез и не покупать магазинный. Он получается густым и пикантным, идеально подходит для салатов, бутербродов и других блюд.

Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Майонез

Ингредиенты:

Яйца куриные — 1 шт.,

Сахар — 1 ст. л.,

Соль — 1 ч. л.,

Горчица — 1 ст. л.,

Огуречный рассол — 50 мл,

Растительное масло — 500 мл,

Уксус 9% — 1 ст. л.,

Чёрный молотый перец (по желанию)

Приготовление:

В глубокой ёмкости разбейте яйцо, добавьте соль, сахар, горчицу, уксус и огуречный рассол. По желанию можно добавить немного чёрного молотого перца для пикантности. Влейте растительное масло. Количество рассола влияет на густоту майонеза: чем больше рассола, тем гуще получится соус. Горчица и уксус определяют остроту майонеза. С каждым приготовлением вы сможете подобрать идеальные пропорции и сделать майонез по своему вкусу. Взбейте смесь погружным блендером, постепенно поднимая его вверх. Продолжайте взбивать до тех пор, пока масло не превратится в густую, однородную массу белого цвета. Ваш домашний майонез готов!

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.



Рассол — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, нередко с добавлением специй и пряностей.

