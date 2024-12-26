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Простой и вкусный домашний майонез — его густоту регулируйте сами огуречным рассолом

1:22
Еда

В этом рецепте мы расскажем, как приготовить вкусный и полезный майонез и не покупать магазинный. Он получается густым и пикантным, идеально подходит для салатов, бутербродов и других блюд.

Майонез
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майонез

Ингредиенты:

  • Яйца куриные — 1 шт.,
  • Сахар — 1 ст. л.,
  • Соль — 1 ч. л.,
  • Горчица — 1 ст. л.,
  • Огуречный рассол — 50 мл,
  • Растительное масло — 500 мл,
  • Уксус 9% — 1 ст. л.,
  • Чёрный молотый перец (по желанию)

Приготовление:

  1. В глубокой ёмкости разбейте яйцо, добавьте соль, сахар, горчицу, уксус и огуречный рассол. По желанию можно добавить немного чёрного молотого перца для пикантности.
  2. Влейте растительное масло. Количество рассола влияет на густоту майонеза: чем больше рассола, тем гуще получится соус. Горчица и уксус определяют остроту майонеза. С каждым приготовлением вы сможете подобрать идеальные пропорции и сделать майонез по своему вкусу.
  3. Взбейте смесь погружным блендером, постепенно поднимая его вверх. Продолжайте взбивать до тех пор, пока масло не превратится в густую, однородную массу белого цвета. Ваш домашний майонез готов!

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

Рассол жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, нередко с добавлением специй и пряностей. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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