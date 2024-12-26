Простой и вкусный домашний майонез — его густоту регулируйте сами огуречным рассолом

В этом рецепте мы расскажем, как приготовить вкусный и полезный майонез и не покупать магазинный. Он получается густым и пикантным, идеально подходит для салатов, бутербродов и других блюд.
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майонез
Ингредиенты:
Яйца куриные — 1 шт.,
Сахар — 1 ст. л.,
Соль — 1 ч. л.,
Горчица — 1 ст. л.,
Огуречный рассол — 50 мл,
Растительное масло — 500 мл,
Уксус 9% — 1 ст. л.,
Чёрный молотый перец (по желанию)
Приготовление:
В глубокой ёмкости разбейте яйцо, добавьте соль, сахар, горчицу, уксус и огуречный рассол. По желанию можно добавить немного чёрного молотого перца для пикантности.
Влейте растительное масло. Количество рассола влияет на густоту майонеза: чем больше рассола, тем гуще получится соус. Горчица и уксус определяют остроту майонеза. С каждым приготовлением вы сможете подобрать идеальные пропорции и сделать майонез по своему вкусу.
Взбейте смесь погружным блендером, постепенно поднимая его вверх. Продолжайте взбивать до тех пор, пока масло не превратится в густую, однородную массу белого цвета. Ваш домашний майонез готов!
Уточнения
Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
Рассол — жидкость сложного состава на основе водного раствора поваренной соли, нередко с добавлением специй и пряностей.