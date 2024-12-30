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Холодец и шампанское: что ещё можно подать с русскими блюдами

1:47
Еда

Русская кухня часто ассоциируется исключительно с водкой, а вот вино вроде бы требует более изысканных закусок. Но есть ли правда в этом? Сомелье Сергей Жуков развеял популярные мифы и предложил неожиданные, но удачные сочетания русских блюд с винами.

Русские блюда и вино: неожиданные сочетания

Многие считают, что традиционные русские блюда подходят только к водке, но на самом деле это далеко не так. Сомелье уверен, что как тихие, так и игристые вина могут стать отличными спутниками для таких закусок.

Соленья и игристые вина

Например, соленья — неотъемлемая часть русской кухни — прекрасно сочетаются с игристыми винами. Так что не бойтесь поставить на стол ассорти из малосольных огурцов или других овощей. Вкус этих закусок раскрывается именно с игристым вином.

Холодец и вино

Еще одно неожиданное сочетание — холодец. Несмотря на то, что это блюдо традиционно подается с водкой, оно также прекрасно гармонирует с шампанским и белыми винами. Причина в том, что холодец по своей текстуре и вкусу напоминает риет, а это делает его отличным дополнением к легким винам.

Селедка с вином

Не стоит забывать и о селедке. Этот классический продукт можно подавать не только с водкой, но и с красными винами. По словам Жукова, соленость селедки делает её универсальным продуктом для сочетания с разными винами.

"Соления, селедка — сам по себе это нейтральный продукт, который мы окрасили легкой соленостью, так что он будет сочетаться как с красным, так и с белым вином", — уточнил сомелье.

Уточнения

Сомелье́ — работник ресторана, который сервирует вино и другие алкогольные напитки, и помогает гостям в их выборе.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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