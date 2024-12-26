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Апельсиново-ореховый кекс — изысканный десерт с новогодним настроением

2:18
Еда

Кекс "Рождественский" — настоящее произведение кулинарного искусства, которое подарит вам и вашим близким незабываемые вкусовые ощущения. Этот нежный и ароматный десерт станет изысканным дополнением к праздничному столу, особенно в канун Нового года и Рождества. Приготовьте его по нашему рецепту, и вы убедитесь, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Лимонный кекс
Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лимонный кекс

Ингредиенты:

Для теста:

  • Сливочное масло — 90 г
  • Сахарная пудра — 100 г
  • Яйца — 75 г
  • Кефир — 30 г
  • Пшеничная мука — 120 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Ореховая мука — 24 г
  • Фундук — 30 г (можно заменить грецкими орехами)
  • Апельсиновые цукаты — 30 г
  • Апельсиновый ликер (можно заменить лимончелло) — 10 мл
  • Апельсин — 1 шт.

Для пропитки:

  • Апельсиновый сок — 50 мл
  • Лимончелло — 1 ст. л.

Приготовление:

  1. 24 грамма фундука измельчите в муку и смешайте с пшеничной мукой, разрыхлителем и цедрой одного апельсина.
  2. Мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до получения пышной массы. Добавьте два мелких или одно крупное яйцо, не забывая взбивать. Затем совместите с кефиром, цукатами и рублеными орехами. Тщательно перемешайте.
  3. Всыпьте сухие ингредиенты в масляно-яичную смесь и снова перемешайте до однородности.
  4. Выложите тесто в подготовленную форму (прямоугольную или круглую диаметром 20 см) и выпекайте в разогретой до 165°C духовке в течение 40-45 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.
  5. Приготовьте сироп: Смешайте сок половины апельсина и лимончелло. Горячий кекс проколите деревянной шпажкой и полейте сиропом прямо в форме. Оставьте остывать.
  6. По желанию остывший кекс можно смазать подогретым абрикосовым джемом.

Осторожно разрежьте нежный кекс и наслаждайтесь его восхитительным вкусом и праздничным ароматом.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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