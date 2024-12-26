Апельсиново-ореховый кекс — изысканный десерт с новогодним настроением

Кекс "Рождественский" — настоящее произведение кулинарного искусства, которое подарит вам и вашим близким незабываемые вкусовые ощущения. Этот нежный и ароматный десерт станет изысканным дополнением к праздничному столу, особенно в канун Нового года и Рождества. Приготовьте его по нашему рецепту, и вы убедитесь, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
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24 грамма фундука измельчите в муку и смешайте с пшеничной мукой, разрыхлителем и цедрой одного апельсина.
Мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до получения пышной массы. Добавьте два мелких или одно крупное яйцо, не забывая взбивать. Затем совместите с кефиром, цукатами и рублеными орехами. Тщательно перемешайте.
Всыпьте сухие ингредиенты в масляно-яичную смесь и снова перемешайте до однородности.
Выложите тесто в подготовленную форму (прямоугольную или круглую диаметром 20 см) и выпекайте в разогретой до 165°C духовке в течение 40-45 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой.
Приготовьте сироп: Смешайте сок половины апельсина и лимончелло. Горячий кекс проколите деревянной шпажкой и полейте сиропом прямо в форме. Оставьте остывать.
По желанию остывший кекс можно смазать подогретым абрикосовым джемом.
Осторожно разрежьте нежный кекс и наслаждайтесь его восхитительным вкусом и праздничным ароматом.
Уточнения
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.