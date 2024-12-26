Апельсиново-ореховый кекс — изысканный десерт с новогодним настроением

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Кекс "Рождественский" — настоящее произведение кулинарного искусства, которое подарит вам и вашим близким незабываемые вкусовые ощущения. Этот нежный и ароматный десерт станет изысканным дополнением к праздничному столу, особенно в канун Нового года и Рождества. Приготовьте его по нашему рецепту, и вы убедитесь, что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лимонный кекс

Ингредиенты:

Для теста:

Сливочное масло — 90 г

Сахарная пудра — 100 г

Яйца — 75 г

Кефир — 30 г

Пшеничная мука — 120 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Ореховая мука — 24 г

Фундук — 30 г (можно заменить грецкими орехами)

Апельсиновые цукаты — 30 г

Апельсиновый ликер (можно заменить лимончелло) — 10 мл

Апельсин — 1 шт.

Для пропитки:

Апельсиновый сок — 50 мл

Лимончелло — 1 ст. л.

Приготовление:

24 грамма фундука измельчите в муку и смешайте с пшеничной мукой, разрыхлителем и цедрой одного апельсина. Мягкое сливочное масло взбейте с сахарной пудрой до получения пышной массы. Добавьте два мелких или одно крупное яйцо, не забывая взбивать. Затем совместите с кефиром, цукатами и рублеными орехами. Тщательно перемешайте. Всыпьте сухие ингредиенты в масляно-яичную смесь и снова перемешайте до однородности. Выложите тесто в подготовленную форму (прямоугольную или круглую диаметром 20 см) и выпекайте в разогретой до 165°C духовке в течение 40-45 минут, проверяя готовность деревянной шпажкой. Приготовьте сироп: Смешайте сок половины апельсина и лимончелло. Горячий кекс проколите деревянной шпажкой и полейте сиропом прямо в форме. Оставьте остывать. По желанию остывший кекс можно смазать подогретым абрикосовым джемом.

Осторожно разрежьте нежный кекс и наслаждайтесь его восхитительным вкусом и праздничным ароматом.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

