Домашний карбонад к праздничному столу: готовить его намного легче, чем может показаться

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотим поделиться с вами замечательным рецептом приготовления домашнего карбонада. Это блюдо станет настоящим украшением праздничного стола и порадует вас и ваших гостей своим неповторимым вкусом и ароматом. Карбонад получится нежным, сочным и очень вкусным, а его приготовление не займёт много времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Буженина

Ингредиенты:

Свиная корейка — 1,5 кг

Соль — 4 щепотки

Перец — по вкусу

Сушеный чеснок — 2 ст. л.

Соевый соус — ½ стакана

Приготовление:

Смешайте соль, перец и сушеный чеснок. Посыпьте этой смесью корейку со всех сторон. Сложите плотную фольгу в два слоя и положите в нее мясо. Залейте корейку соевым соусом, затем плотно заверните фольгу. Уберите мясо в холодильник на сутки для маринования. Разогрейте духовку до 190°C. Не разворачивая фольгу, поместите мясо в духовку на 1,5 часа. После запекания разверните фольгу и оставьте мясо в духовке еще на 30 минут для образования румяной корочки. Снова заверните мясо в фольгу, дайте ему остыть и уберите в холодильник минимум на 12 часов.

Перед подачей нарежьте карбонад и подавайте к столу.

Уточнения

Карбона́д (фр. carbonade от лат. carbo — уголь: «мясо, зажаренное на углях») — кусок свинины спинно-поясничного отруба (как правило, корейка), жареный или запечённый.



Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

