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Домашний карбонад к праздничному столу: готовить его намного легче, чем может показаться

1:25
Еда

Хотим поделиться с вами замечательным рецептом приготовления домашнего карбонада. Это блюдо станет настоящим украшением праздничного стола и порадует вас и ваших гостей своим неповторимым вкусом и ароматом. Карбонад получится нежным, сочным и очень вкусным, а его приготовление не займёт много времени.

Буженина
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Буженина

Ингредиенты:

  • Свиная корейка — 1,5 кг
  • Соль — 4 щепотки
  • Перец — по вкусу
  • Сушеный чеснок — 2 ст. л.
  • Соевый соус — &frac12 стакана

Приготовление:

  1. Смешайте соль, перец и сушеный чеснок. Посыпьте этой смесью корейку со всех сторон.
  2. Сложите плотную фольгу в два слоя и положите в нее мясо. Залейте корейку соевым соусом, затем плотно заверните фольгу. Уберите мясо в холодильник на сутки для маринования.
  3. Разогрейте духовку до 190°C. Не разворачивая фольгу, поместите мясо в духовку на 1,5 часа.
  4. После запекания разверните фольгу и оставьте мясо в духовке еще на 30 минут для образования румяной корочки.
  5. Снова заверните мясо в фольгу, дайте ему остыть и уберите в холодильник минимум на 12 часов.

Перед подачей нарежьте карбонад и подавайте к столу.

Уточнения

Карбона́д (фр. carbonade от лат. carbo — уголь: «мясо, зажаренное на углях») — кусок свинины спинно-поясничного отруба (как правило, корейка), жареный или запечённый.

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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