Домашний карбонад к праздничному столу: готовить его намного легче, чем может показаться

Хотим поделиться с вами замечательным рецептом приготовления домашнего карбонада. Это блюдо станет настоящим украшением праздничного стола и порадует вас и ваших гостей своим неповторимым вкусом и ароматом. Карбонад получится нежным, сочным и очень вкусным, а его приготовление не займёт много времени.
Ингредиенты:
Приготовление:
Перед подачей нарежьте карбонад и подавайте к столу.
Карбона́д (фр. carbonade от лат. carbo — уголь: «мясо, зажаренное на углях») — кусок свинины спинно-поясничного отруба (как правило, корейка), жареный или запечённый.
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.
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