Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге

Этот рецепт гарнира из картофеля прост в приготовлении, а результат вас приятно удивит!
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая картошка
Вот список ингредиентов для приготовления картофеля, запечённого с сыром и панировочными сухарями:
1,5 кг картофеля;
холодная вода из-под крана;
белый уксус;
оливковое масло;
1/3 стакана итальянского сыра Пекоррино;
1/3 стакана панировочных сухарей;
чесночный порошок;
луковый порошок;
паприка;
соль;
оливковое масло (для пасты).
Приготовление
Начните с того, что разогрейте духовку до 220 °C.
Затем возьмите 1,5 кг картофеля и тщательно вымойте его, используя воду. Залейте картофель холодной водой из-под крана и оставьте на 15 минут. Это поможет избавиться от лишнего крахмала.
После этого слейте воду с картофеля и варите его в растворе воды и белого уксуса.
Когда картофель будет готов, разрежьте его пополам и положите в миску с оливковым маслом, солью и перцем.
Теперь самое время приготовить смесь для запекания. Смешайте 1/3 стакана итальянского сыра Пекоррино, 1/3 стакана панировочных сухарей, чесночный порошок, луковый порошок, паприку, соль и оливковое масло.
Распределите получившуюся пасту на противне и выложите на неё половинки картофеля срезом вниз. Посыпьте картофель двумя ложками пекорины и ложкой панировочных сухарей.
Поставьте противень в духовку и запекайте картофель при температуре 220 °C примерно 10–20 минут.
Вы увидите, что после выпечки картофель приобретёт красивый золотистый цвет и станет хрустящим. Это блюдо обязательно понравится вашим гостям и детям!
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).