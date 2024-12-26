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Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге

1:52
Еда

Этот рецепт гарнира из картофеля прост в приготовлении, а результат вас приятно удивит!

Запечённая картошка
Фото: flickr.com by Goddess Morwen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая картошка

Вот список ингредиентов для приготовления картофеля, запечённого с сыром и панировочными сухарями:

  • 1,5 кг картофеля;
  • холодная вода из-под крана;
  • белый уксус;
  • оливковое масло;
  • 1/3 стакана итальянского сыра Пекоррино;
  • 1/3 стакана панировочных сухарей;
  • чесночный порошок;
  • луковый порошок;
  • паприка;
  • соль;
  • оливковое масло (для пасты).

Приготовление

  1. Начните с того, что разогрейте духовку до 220 °C.
  2. Затем возьмите 1,5 кг картофеля и тщательно вымойте его, используя воду. Залейте картофель холодной водой из-под крана и оставьте на 15 минут. Это поможет избавиться от лишнего крахмала.
  3. После этого слейте воду с картофеля и варите его в растворе воды и белого уксуса.
  4. Когда картофель будет готов, разрежьте его пополам и положите в миску с оливковым маслом, солью и перцем.
  5. Теперь самое время приготовить смесь для запекания. Смешайте 1/3 стакана итальянского сыра Пекоррино, 1/3 стакана панировочных сухарей, чесночный порошок, луковый порошок, паприку, соль и оливковое масло.
  6. Распределите получившуюся пасту на противне и выложите на неё половинки картофеля срезом вниз. Посыпьте картофель двумя ложками пекорины и ложкой панировочных сухарей.
  7. Поставьте противень в духовку и запекайте картофель при температуре 220 °C примерно 10–20 минут.

Вы увидите, что после выпечки картофель приобретёт красивый золотистый цвет и станет хрустящим. Это блюдо обязательно понравится вашим гостям и детям!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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