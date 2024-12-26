Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт гарнира из картофеля прост в приготовлении, а результат вас приятно удивит!

Фото: flickr.com by Goddess Morwen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая картошка

Вот список ингредиентов для приготовления картофеля, запечённого с сыром и панировочными сухарями:

1,5 кг картофеля;

холодная вода из-под крана;

белый уксус;

оливковое масло;

1/3 стакана итальянского сыра Пекоррино;

1/3 стакана панировочных сухарей;

чесночный порошок;

луковый порошок;

паприка;

соль;

оливковое масло (для пасты).

Приготовление

Начните с того, что разогрейте духовку до 220 °C. Затем возьмите 1,5 кг картофеля и тщательно вымойте его, используя воду. Залейте картофель холодной водой из-под крана и оставьте на 15 минут. Это поможет избавиться от лишнего крахмала. После этого слейте воду с картофеля и варите его в растворе воды и белого уксуса. Когда картофель будет готов, разрежьте его пополам и положите в миску с оливковым маслом, солью и перцем. Теперь самое время приготовить смесь для запекания. Смешайте 1/3 стакана итальянского сыра Пекоррино, 1/3 стакана панировочных сухарей, чесночный порошок, луковый порошок, паприку, соль и оливковое масло. Распределите получившуюся пасту на противне и выложите на неё половинки картофеля срезом вниз. Посыпьте картофель двумя ложками пекорины и ложкой панировочных сухарей. Поставьте противень в духовку и запекайте картофель при температуре 220 °C примерно 10–20 минут.

Вы увидите, что после выпечки картофель приобретёт красивый золотистый цвет и станет хрустящим. Это блюдо обязательно понравится вашим гостям и детям!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

