Шеф-повар рассказал, что добавить в оливье вместо мяса, чтобы салат получился вкусным и изысканным

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Шеф-повар ресторана "Лесной" Сергей Климин предложил оригинальную версию салата "Оливье".

Фото: Freepik by Designed by Freepik Салат оливье

Мастер призвал использовать для приготовления популярного новогоднего салата с раковые шейки вместо мяса. По его словам, этот ингредиент придаёт блюду изысканный вкус и морской аромат.

Для приготовления оливье с раковыми шейками нужно запечь морковь и нарезать её кубиками. Затем следует натереть варёные куриные яйца на тёрке и нарезать сыр "Гауда". Далее нужно добавить раковые шейки и консервированный горошек к подготовленным ингредиентам. Шеф-повар рекомендует дополнить блюдо солёными огурцами для придания ему особого вкуса, пишет Газета.Ru.

Свежий огурчик с хрустом и солёный огурчик с ароматом — прекрасное дополнение к запечённой моркови и куриному яйцу, которые обладают сладостью, считает шеф-повар. А для того, чтобы сделать текстуру более нежной, он советует добавлять в оливье классический консервированный горошек и сыр гауда. А лёгкая заправка из майонеза соединяет все ингредиенты вместе, подвёл итог шеф-повар.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.



Раковые шейки — мясистое брюшко (в бытовой речи называемое также хвостом) раков, служащее основой одноимённых блюд или приправой, а также приманкой для рыбной ловли.

