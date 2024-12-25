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Шеф-повар рассказал, что добавить в оливье вместо мяса, чтобы салат получился вкусным и изысканным

1:14
Еда

Шеф-повар ресторана "Лесной" Сергей Климин предложил оригинальную версию салата "Оливье".

Салат оливье
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Салат оливье

Мастер призвал использовать для приготовления популярного новогоднего салата с раковые шейки вместо мяса. По его словам, этот ингредиент придаёт блюду изысканный вкус и морской аромат.

Для приготовления оливье с раковыми шейками нужно запечь морковь и нарезать её кубиками. Затем следует натереть варёные куриные яйца на тёрке и нарезать сыр "Гауда". Далее нужно добавить раковые шейки и консервированный горошек к подготовленным ингредиентам. Шеф-повар рекомендует дополнить блюдо солёными огурцами для придания ему особого вкуса, пишет Газета.Ru.

Свежий огурчик с хрустом и солёный огурчик с ароматом — прекрасное дополнение к запечённой моркови и куриному яйцу, которые обладают сладостью, считает шеф-повар. А для того, чтобы сделать текстуру более нежной, он советует добавлять в оливье классический консервированный горошек и сыр гауда. А лёгкая заправка из майонеза соединяет все ингредиенты вместе, подвёл итог шеф-повар.

Уточнения

Оливье́ — закусочный салат русской кухни из отварных корнеплодов, солёных огурцов, яиц с мясом или варёной колбасой в майонезной заправке.

Раковые шейки — мясистое брюшко (в бытовой речи называемое также хвостом) раков, служащее основой одноимённых блюд или приправой, а также приманкой для рыбной ловли.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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