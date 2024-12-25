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Пельмени вместо теста: новый способ приготовить пиццу

1:31
Еда

Любите эксперименты на кухне? Тогда попробуйте превратить привычные пельмени в основу для пиццы! Этот необычный рецепт соединяет итальянскую классику с русской кухней и дарит совершенно новый вкус.

Гавайская пицца
Фото: commons.wikimedia.org by Janine, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гавайская пицца

Как приготовить пиццу из пельменей

Подготовьте основу

Достаньте пакет с пельменями из морозилки. Дождитесь, пока они полностью разморозятся и станут мягкими. Это важно для того, чтобы пельмени можно было легко "слепить" в единое тесто.

Формируем "тесто"

Застелите противень пергаментной бумагой и выложите размягчённые пельмени. Смочите руки водой и аккуратно разровняйте массу, создавая равномерный пласт. Это будет ваша основа.

Добавляем начинку

Покройте основу кетчупом или соусом на ваш вкус. Далее выложите любимые ингредиенты: колбасу, томаты, сыр или что угодно. Будьте креативны — начинка может быть любой!

Запекаем до готовности

Отправьте заготовку в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте пиццу около 30 минут, пока не появится аппетитная румяная корочка.

Что вас ждёт?

Готовая пицца из пельменей удивит своим насыщенным вкусом и сытностью. Она получается сочной, ароматной и, главное, очень оригинальной. Попробуйте этот рецепт, чтобы разнообразить привычное меню. Приятного аппетита!

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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