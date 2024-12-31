Необычный способ, который делает варку яиц легче

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, сварить яйца — это одна из самых простых кулинарных задач. Однако, даже при таком простом процессе можно использовать хитрости, которые сделают его гораздо легче и быстрее. Оказывается, опытные повара знают пару секретов, которые могут существенно упростить процесс варки яиц.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вареные яйца

Лайфхак с иглой или кнопкой

Как рассказал повар, опытные кулинары всегда используют иглу или канцелярскую кнопку, чтобы сделать маленькое отверстие в скорлупе яйца перед тем, как опускать его в воду.

Зачем прокалывать яйца

Эта хитрость помогает воде попасть внутрь яйца во время варки. Когда вода проникает в воздушную камеру, она делает процесс очистки яиц намного проще. Скорлупа больше не будет прилипать к белку, что облегчает её удаление.

Как правильно проколоть яйцо

Важно проколоть яйцо с тупого конца — именно там находится воздушная камера. Это место и должно быть отверстие для попадания воды.

С помощью этого простого лайфхака варка яиц становится гораздо проще, а их очистка — быстрее. Так что, если в следующий раз вам предстоит варить яйца, не забудьте воспользоваться этим простым, но эффективным методом!