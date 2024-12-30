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Идеальное печенье для праздников: орешки с вареной сгущенкой

1:48
Еда

Любите ли вы печенье "Орешки" с вареной сгущенкой? Это лакомство до сих пор остается любимым у многих, а в советских семьях "орешница" была настоящим символом праздников. Но что делать, если у вас нет этой формы? Не беда! В духовке тоже можно приготовить эти чудесные печенья, если использовать подходящие формочки. А теперь самое время вспомнить, как готовились эти "Орешки" в советские годы.

Печенье «Орешки» с вареной сгущенкой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Печенье «Орешки» с вареной сгущенкой

Рецепт печенья "Орешки"

Для теста понадобятся простые ингредиенты, которые найдутся в каждом доме:

  • 3 стакана муки
  • 2 куриных яйца
  • 0,5 стакана сахара
  • 250 г сливочного масла
  • 0,5 ч. ложки соды
  • Щепотка соли
  • Ванилин

Приготовление

  1. Подготовка яиц. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взбейте с сахаром до появления пены, затем погасите соду уксусом и добавьте в массу.
  2. Взбивание белков. Белки взбейте в отдельной емкости. После этого добавьте гашеную соду, муку, масло, соль и ванилин.
  3. Замешивание теста. Объедините обе смеси в одну и хорошо вымесите тесто.
  4. Выпекание. Смажьте "орешницу" растительным или сливочным маслом. Выложите тесто в форму и выпекайте по 3 минуты с каждой стороны.
  5. Начинка. Когда печенье готово, наполните его вареной сгущенкой — и вот оно, ваше чудо-печенье!

Советы

Если у вас нет "орешницы", можно использовать специальные формочки для выпечки печенья. Главное — следить за временем, чтобы "Орешки" не подгорели, а корочка получилась хрустящей и румяной.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое «сгущёнка».
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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