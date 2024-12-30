Идеальное печенье для праздников: орешки с вареной сгущенкой

Любите ли вы печенье "Орешки" с вареной сгущенкой? Это лакомство до сих пор остается любимым у многих, а в советских семьях "орешница" была настоящим символом праздников. Но что делать, если у вас нет этой формы? Не беда! В духовке тоже можно приготовить эти чудесные печенья, если использовать подходящие формочки. А теперь самое время вспомнить, как готовились эти "Орешки" в советские годы.
Для теста понадобятся простые ингредиенты, которые найдутся в каждом доме:
Если у вас нет "орешницы", можно использовать специальные формочки для выпечки печенья. Главное — следить за временем, чтобы "Орешки" не подгорели, а корочка получилась хрустящей и румяной.
Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое «сгущёнка».
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