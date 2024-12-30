Идеальное печенье для праздников: орешки с вареной сгущенкой

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите ли вы печенье "Орешки" с вареной сгущенкой? Это лакомство до сих пор остается любимым у многих, а в советских семьях "орешница" была настоящим символом праздников. Но что делать, если у вас нет этой формы? Не беда! В духовке тоже можно приготовить эти чудесные печенья, если использовать подходящие формочки. А теперь самое время вспомнить, как готовились эти "Орешки" в советские годы.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Печенье «Орешки» с вареной сгущенкой

Рецепт печенья "Орешки"

Для теста понадобятся простые ингредиенты, которые найдутся в каждом доме:

3 стакана муки

2 куриных яйца

0,5 стакана сахара

250 г сливочного масла

0,5 ч. ложки соды

Щепотка соли

Ванилин

Приготовление

Подготовка яиц. Разделите яйца на белки и желтки. Желтки взбейте с сахаром до появления пены, затем погасите соду уксусом и добавьте в массу. Взбивание белков. Белки взбейте в отдельной емкости. После этого добавьте гашеную соду, муку, масло, соль и ванилин. Замешивание теста. Объедините обе смеси в одну и хорошо вымесите тесто. Выпекание. Смажьте "орешницу" растительным или сливочным маслом. Выложите тесто в форму и выпекайте по 3 минуты с каждой стороны. Начинка. Когда печенье готово, наполните его вареной сгущенкой — и вот оно, ваше чудо-печенье!

Советы

Если у вас нет "орешницы", можно использовать специальные формочки для выпечки печенья. Главное — следить за временем, чтобы "Орешки" не подгорели, а корочка получилась хрустящей и румяной.

Уточнения

Сгущённое молоко́ — пищевой продукт, получаемый частичным удалением воды из коровьего молока и другой дополнительной обработкой. В России в основном производится сгущённое молоко с сахаром, в просторечии называемое «сгущёнка».



