Киви нужно есть только так, тогда вы получите максимальную пользу

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Как правильно есть киви

В кожуре киви содержится на 50% больше полезной клетчатки, чем в самом фрукте. Кроме того, кожура содержит полезные вещества, которые способствуют снижению уровня холестерина в крови. Поэтому киви не нужно чистить перед употреблением.

Фото: commons.wikimedia.org by Zeynel Cebeci, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Киви

Оптимальное количество — один киви с кожурой в день. Перед тем как употреблять киви с кожурой, плоды необходимо тщательно промыть горячей водой. Если вам попался фрукт с большим количеством пуха, то его можно хорошо протереть фруктовой щеткой.

Тщательно промойте кожуру, чтобы удалить остатки пестицидов, а затем нарежьте фрукты тонкими ломтиками.

Чтобы убрать ворсинки с поверхности плодов, достаточно просто потереть кожуру под проточной водой щеткой, жесткой стороной губки или соскоблить ее ножом.

Где и как хранить киви

Лучше всего хранить киви в холодильнике, если плод достаточно спелый и мягкий. Таким образом, киви может оставаться свежим в течение длительного времени — в течение 1-1,5 месяцев.

Лучше всего держать твердые фрукты в тепле, чтобы киви могли созреть на вашем столе.

Не меняйте температуру воздуха при хранении фруктов. Также следует быть осторожным при употреблении в пищу очень мягких фруктов, так как они могут быть испорчены.

Уточнения

Ки́ви — название плодов культурных сортов растений рода Актини́дия, принадлежащих к видам Актини́дия кита́йская (лат. Actinidia chinensis) или Актинидия деликатесная (лат. Actinidia deliciosa).

