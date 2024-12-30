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56 место холодца в мировом рейтинге: что не так с этим русским блюдом

1:36
Еда

Традиционное русское блюдо — холодец — попало в рейтинг самых нелюбимых блюд мира, заняв 56-е место. Этот результат удивил многих, но диетолог Наталья Лазуренко объяснила, почему иностранцы не разделяют любви россиян к студню.

холодец
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
холодец

Почему холодец не любят за рубежом

Лазуренко поделилась своим мнением, отметив, что холодец не вызывает симпатии преимущественно у иностранцев. По её словам, это может быть связано с индивидуальной непереносимостью, личными предпочтениями или просто с тем, что блюдо не умеют правильно готовить и хранить за пределами России.

"За границей, возможно, нет аналогов холодца, которые пользуются такой же любовью. Или же люди просто не умеют его готовить и не пробовали настоящий русский холодец", — добавила диетолог.

Польза холодца

Тем не менее, холодец — это очень полезное блюдо. Он богат белками, получаемыми из мяса, что необходимо для нормальной работы организма. Желатиновая основа холодца, в свою очередь, содержит коллаген — важный элемент для костной ткани.

Холодец в России: любимое блюдо на праздники

В России холодец остается любимым и популярным блюдом, особенно на Новый год. По традиции его готовят в каждой семье, и это блюдо продолжает пользоваться огромной любовью среди россиян.

"Мы будем продолжать любить холодец и использовать на благо своего здоровья", — заключила Наталья Лазуренко.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. Коллаген обнаружен у животных; отсутствует у растений, бактерий, вирусов, простейших и грибов.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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