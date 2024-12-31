Мимоза и ее польза: что скрывает этот классический салат

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Новогодние салаты, как правило, оказываются очень калорийными из-за большого количества майонеза и различных соусов. Это, безусловно, сказывается на фигуре. Но что если вам хочется наслаждаться праздничным столом, не беспокоясь о лишних калориях? Доктор Елена Малышева знает, какой салат можно приготовить на праздник, чтобы после каникул не переживать за форму.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат

Почему "Мимоза" — лучший выбор для новогоднего стола

В эфире программы "Жить здорово!" Елена Малышева отметила, что этот салат готовят еще со времен Советского Союза, и он по праву стал любимцем на праздничных столах. Речь идет о салате "Мимоза", который оказался не только вкусным, но и полезным.

Питательная ценность и польза для здоровья

По словам врача, в 100 граммах салата, приготовленного по классическому рецепту, всего 109 кКал, что делает его отличным выбором для тех, кто следит за калориями. Более того, в составе блюда есть морковь, которая полезна для зрения, а яйца, которые положительно влияют на нервную систему.

Положительная оценка от врача

"В целом салат "Мимоза" мы оцениваем позитивно", — подчеркнула доктор Малышева, подчеркивая его полезность и низкую калорийность.

Уточнения

«Мимоза» — праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов. Получил название из-за внешнего сходства с цветками мимозы (акации серебристой). В европейской кухне известен гарнир или украшение блюда «мимоза» из протёртых яичных желтков, получивший название также по аллюзии с лепестками акации.



