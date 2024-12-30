Как сода влияет на кислотно-щелочной баланс организма

Пищевая сода — известное средство от изжоги, однако у этого метода есть свои подводные камни. Доктор Александр Мясников предупреждает, что частое использование гидрокарбоната натрия может привести к серьезным проблемам с другими органами.
Хотя сода действительно может облегчить симптомы изжоги, регулярное её применение не является правильным решением. Постоянное употребление этого средства может негативно повлиять на работу почек. Это связано с тем, что почки играют важную роль в поддержании кислотно-щелочного баланса в организме. Если в организме будет слишком много щелочи, это может привести к нарушениям.
Доктор Мясников также отметил, что часто причиной изжоги является инфекция, вызванная бактерией Helicobacter pylori. Эта бактерия может вызывать гастрит, повышенную кислотность и эрозию. В эфире программы "Доктор Мясников" врач подчеркнул, что лучший способ избавиться от изжоги — это похудение.
"Когда вы полный и у вас полный живот, то у вас диафрагма стоит высоко, поэтому желудок расположен неправильно, что приводит к легкому забросу кислоты в пищевод", — объяснил доктор Мясников.
Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. Гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс — врачебное название.
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