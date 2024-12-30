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Как сода влияет на кислотно-щелочной баланс организма

1:25
Еда

Пищевая сода — известное средство от изжоги, однако у этого метода есть свои подводные камни. Доктор Александр Мясников предупреждает, что частое использование гидрокарбоната натрия может привести к серьезным проблемам с другими органами.

сода
Фото: freepik
сода

Опасность частого применения соды

Хотя сода действительно может облегчить симптомы изжоги, регулярное её применение не является правильным решением. Постоянное употребление этого средства может негативно повлиять на работу почек. Это связано с тем, что почки играют важную роль в поддержании кислотно-щелочного баланса в организме. Если в организме будет слишком много щелочи, это может привести к нарушениям.

Причины изжоги: инфекция и лишний вес

Доктор Мясников также отметил, что часто причиной изжоги является инфекция, вызванная бактерией Helicobacter pylori. Эта бактерия может вызывать гастрит, повышенную кислотность и эрозию. В эфире программы "Доктор Мясников" врач подчеркнул, что лучший способ избавиться от изжоги — это похудение.

Как лишний вес влияет на изжогу

"Когда вы полный и у вас полный живот, то у вас диафрагма стоит высоко, поэтому желудок расположен неправильно, что приводит к легкому забросу кислоты в пищевод", — объяснил доктор Мясников.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи. Гастроэзофагеальный (желудочно-пищеводный) рефлюкс — врачебное название. 

 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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